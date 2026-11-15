Dana White se manifesta sobre revanche entre Kayla Harrison e Amanda Nunes
Presidente do UFC não descarta reativar categoria até 65,7 kg para promover novo duelo entre as campeãs
Após Kayla Harrison finalizar Amanda Nunes no UFC 334, na madrugada deste domingo (15), Dana White manifestou abertura para uma revanche entre as lutadoras na divisão peso-pena, categoria atualmente inativa no Ultimate.
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Dana White comentou durante a coletiva de imprensa pós-UFC 334 sobre a possibilidade de reviver a divisão peso-pena feminina (até 65,7 kg) para viabilizar uma revanche entre Kayla Harrison e Amanda Nunes. O presidente do UFC afirmou que faria o confronto novamente nessa categoria, demonstrando interesse em promover o duelo em uma divisão que não faz parte do atual plantel da organização.
A norte-americana Kayla Harrison, que finalizou Amanda Nunes com um mata-leão aos 1min29s do quarto round, também abordou a hipótese de retornar ao peso-pena em entrevista antes do evento.
— Quero curtir as festas de fim de ano com meus filhos e realmente comer, sem ficar suada, com fome ou mal-humorada. Então, depois a gente vê. Vamos ver o que acontece — disse a lutadora.
No UFC 334, além da vitória de Kayla sobre Amanda, o card principal contou com a defesa do cinturão peso pesado de Ciryl Gane, que venceu Josh Hokit por decisão unânime. Caio Borralho também se destacou ao derrotar Yousri Belgaroui na categoria peso médio por decisão unânime dos juízes.
Veja todos os resultados do UFC 334
Card principal
Cinturão peso-pesado (até 120,2 kg): Ciryl Gane venceu Josh Hokit por decisão unânime
Cinturão peso-galo (até 61,2 kg): Kayla Harrison venceu Amanda Nunes por finalização no quarto round
Peso-médio (até 83,9 kg): Caio Borralho venceu Yousri Belgaroui por decisão unânime
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic e Kevin Holland empataram de forma majoritária
Peso-mosca (até 56,7 kg): Luis Gurule venceu Bilal Hasan por decisão dividida
Card preliminar
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Stephen Thompson venceu Charles Radtke por nocaute técnico no terceiro round
Peso-leve (até 70,3 kg): Chris Duncan venceu Drew Dober por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 kg): Terrance McKinney venceu Jim Miller por nocaute técnico no primeiro round
Peso-médio (até 83,9 kg): Cesinha Almeida venceu Donte Johnson por nocaute técnico no primeiro round
Peso-leve (até 70,3 kg): Melk Costa venceu Jared Gordon por decisão unânime
Peso-galo (até 61,2 kg): Bia Mesquita venceu Macy Chiasson por finalização no primeiro round
Peso-galo (até 61,2 kg): Juan Diaz venceu Alateng Heili por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 kg): Evan Elder venceu Samuel Sanches por decisão unânime
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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