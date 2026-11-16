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Boxeador britânico é impedido de disputar Mundial sub-19 por falta de teste de gênero

George Francis foi excluído de competição em Budva após a confederação britânica não realizar coleta obrigatória

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 12:05
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O boxeador britânico George Francis, de 18 anos
O boxeador britânico George Francis, de 18 anos (Foto: Reprodução/ Instagram)

O boxeador britânico George Francis, de 18 anos, foi impedido de participar do Mundial sub-19 de boxe, realizado em Budva, Montenegro. O atleta foi excluído da competição porque a confederação de seu país não realizou a coleta necessária para o teste de elegibilidade de gênero, exigido pela World Boxing para competidores a partir dos 18 anos.

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A regra da World Boxing determina a realização de um exame genético para identificar a presença ou ausência do cromossomo Y. A análise pode ser feita a partir de amostras coletadas por meio de swab nasal, saliva ou sangue. O resultado é utilizado pela entidade para determinar a elegibilidade dos atletas nas categorias masculina e feminina, incluindo situações que envolvem diferenças do desenvolvimento sexual (DSD).

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O boxeador britânico George Francis, de 18 anos
O boxeador britânico George Francis, de 18 anos (Foto; Reprodução/ Instagram)

Em entrevista à BBC, Francis relatou que foi chamado a uma sala e informado de que não poderia competir por falta de comprovação de sua elegibilidade. Segundo o boxeador, a confederação britânica esqueceu de coletar seu material genético para a realização do exame, embora os demais integrantes da delegação tenham passado pelo procedimento.

— Eles me levaram para uma sala e disseram que eu não poderia lutar boxe porque, basicamente, não sabiam se eu era homem ou mulher. A explicação foi que não conseguiram providenciar a coleta de uma amostra de sangue minha a tempo. Todos os outros conseguiram fazer a coleta, mas simplesmente se esqueceram de mim. Por algum motivo, eu não constava no sistema. Pelo visto, não havia médicos qualificados em Budva para realizar o procedimento. É uma loucura — contou.

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A World Boxing mantém o teste genético como requisito de elegibilidade para suas competições oficiais. Segundo a entidade, são elegíveis às categorias masculinas "atletas designados homens no nascimento, evidenciados pela presença do cromossomo Y no material genético".

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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