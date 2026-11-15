Caio Borralho domina parceiro de Poatan e vence no UFC 334
Em confronto válido pelo peso-médio (até 83,9 kg), "O Natural" venceu por decisão unânime
Em três rounds de pleno domínio, Caio Borralho bateu Yousri Belgaroui, parceiro de treino de Alex Poatan, na terceira luta em nível de importância do UFC 334, na noite deste sábado (14). O maranhense, quinto colocado no ranking peso-médio (até 83,9 kg), segurou o ímpeto do holandês pelo grappling e se mostrou firme na trocação para faturar a 19ª vitória da carreira, a segunda consecutiva.
Essa foi a quarta vitória de um atleta brasileiro no card numerado realizado no Madison Square Garden, em Nova York (EUA). Antes do "Líder dos Nerds", Cesinha Almeida, Melk Costa e Bia Mesquita venceram seus respectivos confrontos. Samuel Sanches foi o único representante do país derrotado, na abertura das preliminares. ➡️ Confira os resultados!
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Como foi a luta entre Borralho e Belgaroui?
1º round
Belgaroui teve a primeira iniciativa bem-sucedida do combate, acertando um chute depois de um início marcado pelo jogo de fintas. Em seguida, Caio Borralho tentou uma queda e levou o holandês para o chão, ganhando as costas e procurando a finalização.
Ainda apostando no grappling, o brasileiro conseguiu uma transição e ficou por cima do adversário, que suportou a pressão. A menos de um minuto do fim, os lutadores voltaram a duelar em pé, onde Belgaroui acertou uma joelhada e teve um chute bloqueado.
2º round
Belgarouiu manteve a base de seu jogo na trocação, mas viu Borralho desviar da maioria dos golpes e chutes. O maranhense voltou a encontrar uma brecha para agarrar o holandês, que conseguiu se defender.
Caio acertou um cruzado de esquerda e teve novamente a oportunidade de queda, mas não converteu. Em pé, a vantagem passou a ser do brasileiro, que lutou de guarda baixa e acertou mais dois cruzados, um com cada mão. Borralho voltou a estar por cima na reta final e impediu que o rival prosperasse.
3º round
Ignorando completamente os chutes de Belgaroui, Caio Borralho encurtou a distância com golpes perigosos e tentou agarrar as pernas do adversário, levando o combate para a grade. O brasileiro procurou a finalização mais uma vez e, sem sucesso, voltou à trocação em pé.
Depois de sofrer uma joelhada no rosto e estar em um momento de grande exposição, Borralho encontrou uma nova chance de levar a luta para a grade. O brasileiro segurou o ímpeto do holandês até o estouro do cronômetro final.
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