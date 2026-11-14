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Brasileiro vai às lágrimas após vitória por nocaute no UFC 334

Cesinha Almeida venceu Donte Johnson no primeiro round e superou duas derrotas seguidas na organização

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 22:54
Atualizado há 1 minutos
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Lutador celebra vitória com os braços erguidos; no segundo quadro, ele chora no UFC 334.
Cesinha Almeida chora após vitória no UFC 334

A emoção tomou conta de Cesinha Almeida no UFC 334, neste sábado (14). Vindo de duas derrotas consecutivas na organização, o peso-médio (até 83,9 kg) de 38 anos quebrou a sequência negativa ao derrubar o invicto Donte Johnson ainda no primeiro round com um nocaute técnico, no Madison Square Garden, em Nova York (EUA). A vitória na luta preliminar fez o veterano desabar em lágrimas durante a comemoração.

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Cesinha demonstrou técnica e paciência para controlar o combate. Enquanto o adversário buscava encurtar a distância com combinações rápidas, o ex-kickboxer usou o jab e trocas de base para confundi-lo e alcançar pontos nos cards dos juízes, até encontrar o momento perfeito para desferir o direto que levou Johnson ao chão.

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Após o knockdown, o paulista aplicou golpes no ground and pound e, mesmo quando o americano tentou se recuperar, acertou um cruzado que selou o triunfo por nocaute técnico. O brasileiro conquistou sua quarta vitória no UFC e se tornou a primeira vítima da carreira de Donte Johnson, que até então havia vencido suas dez lutas profissionais.

Após o fim da luta, Cesinha externou suas emoções por meio de xingamentos, gritos e, por fim, um choro simbólico. As reações extremas mostram que o brasileiro precisou superar dificuldades e incertezas para subir ao octógono e buscar o resultado.

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— Chorei por conta de isso ser meu sonho. O UFC é meu sonho. Estou aqui pela minha vida, minha família, minhas filhas. É muito importante vencer para me manter aqui e levantar dinheiro para a minha família. É muita pressão. As pessoas não sabem da pressão de lutar no maior show do mundo. Todo dia eu acordo e penso na minha luta, que preciso treinar, preciso melhorar. São muitas coisas na mente — desabafou o lutador.

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Veja os resultados do card preliminar do UFC 334

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Stephen Thompson (EUA) venceu Charles Radtke (EUA) por nocaute técnico no terceiro round
Peso-leve (até 70,3 kg): Chris Duncan (ESC) venceu Drew Dober (EUA) por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 kg): Terrance McKinney (EUA) venceu Jim Miller (EUA) por nocaute técnico no primeiro round
Peso-médio (até 83,9 kg): Cesinha Almeida (BRA) venceu Donte Johnson (EUA) por nocaute técnico no primeiro round
Peso-leve (até 70,3 kg): Melquizael Costa (BRA) venceu Jared Gordon (EUA) por decisão unânime
Peso-galo (até 61,2 kg): Bia Mesquita (BRA) venceu Macy Chiasson (EUA) por finalização no primeiro round
Peso-galo (até 61,2 kg): Juan Diaz (PER) venceu Alateng Heili (CHN) por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 kg): Evan Elder (EUA) venceu Samuel Sanches (BRA) por decisão unânime

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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