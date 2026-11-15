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Bia Souza vence por ippon e conquista ouro no Grand Prix de Judô

Brasileira superou a neozelandeza Sidnee Andrews com golpe no primeiro minuto de luta

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
15/11/2026 14:50
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A brasileira Beatriz Souza (azul) aplica golpe sobre adversária durante o Grand Prix de Judô de Zagreb
A brasileira Beatriz Souza (azul) aplica golpe sobre adversária durante o Grand Prix de Judô de Zagreb (Foto: IJF)

A brasileira Beatriz Souza conquistou a medalha de ouro no Grand Prix de Judô de Zagreb, na Croácia. Neste domingo (15), a campeã olímpica superou a neozelandeza Sidnee Andrews por ippon, logo no primeiro minuto da luta decisiva, e subiu ao lugar mais alto do pódio da categoria +78 kg.

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Bia Souza estreou no Grand Prix de Zagreb com vitória sobre a belga Gabrielle Bouvier. Na sequência, venceu a polonesa Kinga Wolszczak, mas sentiu um desconforto no quadril, consequência de uma lesão sofrida antes do Mundial da modalidade, e precisou se superar no caminho até a decisão. Ela ainda derrotou a francesa Lea Fontaine na semifinal.

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Mais cedo, Guilherme Schimidt conquistou a medalha de ouro da categoria até 90 kg, após superar o grego Theodoros Tsedilis. A vitória na final veio nos últimos segundos de tempo regulamentar, com os dois atletas já estavam pendurados em número de punições. Antes de entrar no golden score, o brasileiro aplicou um waza-ari para se sagrar campeão.

Schimidt alcançou a final na Croácia após vencer o romeno George Rotaru, Peng-yu Chen, do Taipei Chinês, o canadense Keagan Young e o italiano Kenny Bedel.

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O brasileiro Guilherme Schimidt comemora vitória na final do Grand Prix de Judô de Zagreb
O brasileiro Guilherme Schimidt comemora vitória na final do Grand Prix de Judô de Zagreb (Foto: IJF)

Brasil deixa Zagreb com cinco medalhas

A seleção brasileira encerra o Grand Prix de Judô de Zagreb com cinco medalhas. As primeiras vieram na sexta-feira (13): Shirlen Nascimento, da categoria até 57 kg, conquistou a medalha de ouro ao vencer a israelense Inbal Shemesh por estrangulamento em menos de um minuto de final. No mesmo dia, Ronald Lima conquistou a prata após disputar a final dos -66 kg com o cazaque Nurkanat Serikbayev.

No sábado, foi a vez de Nauana Silva conquistar o ouro na categoria -70 kg. A medalha veio após vitória da brasileira por ippon sobre a polonesa Aleksandra Kowalewska. O Grand Prix de Judô é uma das principais competições do circuito mundial e garante até 1000 pontos no ranking para os atletas.

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