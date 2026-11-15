Jon Jones provoca Josh Hokit e elogia ex-rival após UFC 334

Jon Jones usou as redes sociais para provocar Josh Hokit após a derrota do compatriota para Ciryl Gane no UFC 334, realizado no último sábado (14) em Nova York, nos Estados Unidos. O ex-campeão de duas categorias do Ultimate também surpreendeu ao elogiar o francês, que venceu por decisão unânime dos juízes.

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Logo após a luta, Jon Jones publicou uma provocação no Instagram direcionada a Hokit, que aguardava o resultado com a mão esquerda levantada.

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— Abaixe a mão — escreveu Jones, seguido de um elogio ao adversário do compatriota — Bom trabalho, francês.

Além da provocação, Jones fez uma referência aos treinadores Greg Jackson e Mike Winkeljohn, responsáveis pela preparação tanto de Hokit quanto do próprio Jon Jones na Jackson Wink, equipe onde o norte-americano construiu sua carreira e conquistou títulos importantes.

— Mesmos treinadores, resultados diferentes — destacou o ex-campeão.

Vale lembrar que Jon Jones enfrentou Ciryl Gane no UFC 285, em março de 2023, quando finalizou o francês no primeiro round para conquistar o cinturão peso-pesado do Ultimate.

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No UFC 334, Ciryl Gane defendeu com sucesso o cinturão dos pesos-pesados ao vencer Josh Hokit por decisão unânime dos juízes, com placares de 48-47 em todas as três cédulas. O evento também contou com outras disputas de destaque, como a vitória de Kayla Harrison sobre Amanda Nunes por finalização no quarto round, garantindo o cinturão peso-galo.

Cyril Gane e Josh Hokit fizeram a luta principal do UFC 334, em Nova York (Foto: UFC)

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Veja os resultados do UFC 334

Card principal

Cinturão peso-pesado (até 120,2 kg): Ciryl Gane venceu Josh Hokit por decisão unânime

Cinturão peso-galo (até 61,2 kg): Kayla Harrison venceu Amanda Nunes por finalização no quarto round

Peso-médio (até 83,9 kg): Caio Borralho venceu Yousri Belgaroui por decisão unânime

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic e Kevin Holland empataram de forma majoritária

Peso-mosca (até 56,7 kg): Luis Gurule venceu Bilal Hasan por decisão dividida

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Card preliminar

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Stephen Thompson venceu Charles Radtke por nocaute técnico no terceiro round

Peso-leve (até 70,3 kg): Chris Duncan venceu Drew Dober por decisão unânime

Peso-leve (até 70,3 kg): Terrance McKinney venceu Jim Miller por nocaute técnico no primeiro round

Peso-médio (até 83,9 kg): Cesinha Almeida venceu Donte Johnson por nocaute técnico no primeiro round

Peso-leve (até 70,3 kg): Melk Costa venceu Jared Gordon por decisão unânime

Peso-galo (até 61,2 kg): Bia Mesquita venceu Macy Chiasson por finalização no primeiro round

Peso-galo (até 61,2 kg): Juan Diaz venceu Alateng Heili por decisão unânime

Peso-leve (até 70,3 kg): Evan Elder venceu Samuel Sanches por decisão unânime

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.