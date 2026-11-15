Alex Poatan critica vitória de Cyril Gane no UFC 334: 'Assalto!'
Brasileiro questionou decisão dos juízes que manteve Gane como campeão dos pesos-pesados
Na madrugada deste domingo (15), Ciryl Gane venceu Josh Hokit por decisão unânime e defendeu o cinturão dos pesos-pesados, no UFC 334. O brasileiro Alex Poatan, porém, contestou o resultado, classificando a vitória do francês no Madison Square Garden como um roubo.
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Poatan, que esteve presente no evento, demonstrou insatisfação com o desfecho da luta principal entre Ciryl Gane e Josh Hokit. Apesar de os três juízes laterais terem marcado 48-47 para Gane, o brasileiro discordou veementemente da decisão, chegando a afirmar em vídeo divulgado pelo perfil UFC Brasil no Instagram que o resultado foi um "assalto". Poatan, que já havia sido nocauteado por Gane em junho, não poupou críticas ao campeão.
— Pô, chama a polícia! Chama a polícia! Alô, tem como vir aqui no Madison Square Garden? É um assalto aqui! — disse o brasileiro.
Além da luta principal, o UFC 334 contou com outros resultados importantes. No peso galo, Kayla Harrison conquistou o cinturão ao finalizar Amanda Nunes com um mata-leão no quarto round. Caio Borralho venceu Yousri Belgaroui por decisão unânime no peso médio, enquanto a luta entre Uros Medic e Kevin Holland terminou em empate majoritário. Luis Gurule superou Bilal Hasan por decisão dividida no peso mosca.
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Veja todos os resultados do UFC 334
Card principal
Cinturão peso-pesado (até 120,2 kg): Ciryl Gane venceu Josh Hokit por decisão unânime
Cinturão peso-galo (até 61,2 kg): Kayla Harrison venceu Amanda Nunes por finalização no quarto round
Peso-médio (até 83,9 kg): Caio Borralho venceu Yousri Belgaroui por decisão unânime
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic e Kevin Holland empataram de forma majoritária
Peso-mosca (até 56,7 kg): Luis Gurule venceu Bilal Hasan por decisão dividida
Card preliminar
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Stephen Thompson venceu Charles Radtke por nocaute técnico no terceiro round
Peso-leve (até 70,3 kg): Chris Duncan venceu Drew Dober por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 kg): Terrance McKinney venceu Jim Miller por nocaute técnico no primeiro round
Peso-médio (até 83,9 kg): Cesinha Almeida venceu Donte Johnson por nocaute técnico no primeiro round
Peso-leve (até 70,3 kg): Melk Costa venceu Jared Gordon por decisão unânime
Peso-galo (até 61,2 kg): Bia Mesquita venceu Macy Chiasson por finalização no primeiro round
Peso-galo (até 61,2 kg): Juan Diaz venceu Alateng Heili por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 kg): Evan Elder venceu Samuel Sanches por decisão unânime
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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