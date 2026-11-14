AO VIVO: siga o card do UFC 334 com Gane vs. Hokit e Amanda Nunes
Penúltimo card numerado do ano tem duas disputas de cinturão e acontece no Madison Square Garden, neste sábado (14)
Com o retorno de Amanda Nunes e duas disputas de cinturão, o UFC 334 chega ao consagrado Madison Square Garden, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, neste sábado (14). No co-evento principal, a "Leoa" tentará destronar a campeã do peso-galo feminino (até 61,2 kg), Kayla Harrison, depois de três anos longe do octógono. A luta final fica por conta de Cyril Gane e Josh Hokit, valendo o título dos pesados (até 120,2 kg), atualmente nas mãos do francês. ATUALIZAÇÃO: card preliminar em andamento.
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Acompanhe os resultados do UFC 334
*EM ATUALIZAÇÃO
1. Evan Elder (EUA) venceu Samuel Sanches (BRA) por decisão unânime
18h45 - Está chegando a hora! O card começa em 15 minutos.
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🥊✅ Ficha técnica
UFC 334
📆 Data: 14 de novembro de 2026
⏰ Horário: a partir das 19h (horário de Brasília)
🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova Iorque (EUA)
📺 Onde assistir: Paramount+ (card completo)
Card principal - 23h
Cinturão peso-pesado (até 120,2 kg): Ciryl Gane x Josh Hokit
Cinturão peso-galo (até 61,2 kg): Kayla Harrison x Amanda Nunes
Peso-médio (até 83,9 kg): Caio Borralho x Yousri Belgaroui
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic x Kevin Holland
Peso-mosca (até 56,7 kg): Bilal Hasan x Luis Gurule
Card preliminar - 19h
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Stephen Thompson x Charles Radtke
Peso-leve (até 70,3 kg): Drew Dober x Chris Duncan
Peso-leve (até 70,3 kg): Jim Miller x Terrance McKinney
Peso-médio (até 83,9 kg): Donte Johnson x Cesar Almeida
Peso-leve (até 70,3 kg): Jared Gordon x Melquizael Costa
Peso-galo (até 61,2 kg): Macy Chiasson x Bia Mesquita
Peso-galo (até 61,2 kg): Alateng Heili x Juan Diaz
Peso-leve (até 70,3 kg): Evan Elder x Samuel Sanches
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