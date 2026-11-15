Amanda Nunes perde disputa por cinturão no retorno ao UFC

Amanda Nunes teve um retorno frustrado ao octógono mais famoso do mundo neste sábado (14). Três anos depois de anunciar a aposentadoria do MMA, a "Leoa" voltou direto com uma disputa de cinturão no UFC 334, no Madison Square Garden, em Nova York (EUA). Quem estragou a noite da brasileira foi a campeã Kayla Harrison, que defendeu o título do peso-galo feminino (até 61,2 kg) ao finalizar a brasileira no quarto round do co-evento principal.

Recordista de vitórias em lutas valendo cinturões femininos (9), Amanda sofreu a sexta derrota da carreira, a quinta pela via rápida. Do outro lado, a judoca americana bicampeã olímpica (Londres 2012 e Rio 2016) defendeu o campeonato dos galos pela primeira vez, marcando seu 20º triunfo em 21 apresentações no octógono.

continua após a publicidade

O Brasil encerrou o card com quatro vitórias e duas derrotas. Caio Borralho, Cesinha Almeida, Melk Costa e Bia Mesquita venceram seus respectivos confrontos, enquanto Samuel Sanches e Amanda Nunes saíram derrotados. ➡️ Confira os resultados!

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Como foi a luta de Amanda Nunes?

1º round

Com uma postura mais agressiva, Amanda Nunes se apoiou inicialmente em suas habilidades no boxe. Após sofrer uma tentativa de queda, a "Leoa" conectou golpes significativos e foi levada ao chão por Kayla Harrison. Em desvantagem na troca em pé, a americana levou a disputa para a grade, mas a brasileira se defendeu bem.

continua após a publicidade

Uma entrada de queda de Amanda acabou a deixando em apuros quando Kayla imobilizou seu braço e foi para o ground and pound. A vantagem no solo foi completamente da judoca, que desferiu mais de 50 golpes enquanto esteve em vantagem.

2º round

A luta ficou presa na grade depois da entrada de queda de Amanda, com cerca de 30 segundos de assalto. Sob pressão, Kayla buscava engatilhar uma nova queda, enquanto a "Leoa" tentava deixá-la de costas para o chão.

continua após a publicidade

A disputa sofreu uma reviravolta, e Kayla Harrison ganhou a posição no solo com dois minutos ainda em jogo. Enquanto buscava a chave de braço, seguiu administrando a vantagem montada sobre a brasileira, com um ground and pound que assustou.

3º round

Depois de um confronto em pé de poucos riscos, Kayla Harrison partiu para cima de Amanda, que devolveu com uma contra-queda. A americana conseguiu sair da desvantagem, mas teve a brasileira na cola de suas pernas.

continua após a publicidade

Quando tentou se levantar, Kayla foi derrubada novamente. A dois minutos do fim, Amanda ganhou as costas, mas logo em seguida perdeu a posição. Por cima, a americana desferiu cotoveladas que provocaram o primeiro dano aparente da luta: um corte na testa da brasileira.

4º round

Amanda conectou um direto que parecia dar esperanças a uma luta até então favorável à campeã. Porém, o golpe foi pouco sentido por Kayla, que voltou com tudo e conquistou a perna direita da "Leoa". A brasileira caiu no chão, de costas para a rival, e foi finalizada com um mata-leão.

continua após a publicidade

5º round

➡️ Brasileira quebra recorde de Ronda Rousey no UFC 334

➡️ Brasileiro vai às lágrimas após vitória por nocaute no UFC 334