Uma cena longe dos holofotes do UFC 334, realizado neste sábado (14), surpreendeu Dana White. Inconformado com o resultado da luta principal, na qual Ciryl Gane manteve o cinturão dos pesos-pesados (até 120,2 kg), Alex Poatan protagonizou um momento amistoso com Josh Hokit. A atitude do brasileiro chamou a atenção, principalmente pela conhecida rivalidade entre os dois.

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Poatan fez questão de demonstrar sua insatisfação com a decisão dos juízes, que deram a vitória a Gane por 48 a 47. Além de classificar o resultado como um "assalto" nas redes sociais, o brasileiro fez questão de parabenizar Hokit por sua atuação dentro do octógono. O episódio marcou um momento de cordialidade entre os lutadores, que até então protagonizavam uma relação marcada por provocações e desentendimentos.

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Ao ser questionado sobre o encontro, Dana White não escondeu a surpresa. O presidente do UFC, no entanto, demonstrou satisfação com a aproximação entre os rivais e não descartou a possibilidade de um confronto entre eles no futuro.

— Ah, eles apertaram as mãos? Beleza, vamos lá. Estamos indo na direção certa. Essa é uma luta divertida. Veremos o que acontece com Alex e partiremos daí — afirmou Dana White, em coletiva de imprensa.

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Embora um possível duelo entre Poatan e Hokit seja visto com bons olhos pelo dirigente, há um obstáculo no caminho: o brasileiro já tem outro compromisso marcado. O ex-bicampeão está na reta final de sua preparação para enfrentar o russo Sergei Pavlovich. O confronto será o segundo desafio de Poatan na divisão dos pesos-pesados do UFC.

Na primeira oportunidade que recebeu, no evento histórico na Casa Branca, Alex Pereira acabou nocauteado por Gane no segundo round. A derrota adiou o sonho do terceiro cinturão do brasileiro, que busca reconquistar seu título como desafiante no dia 12 de dezembro, quando acontecerá o último evento numerado do ano.

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