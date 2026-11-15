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Cyril Gane vence 'guerra' contra Josh Hokit e defende cinturão no UFC 334

Campeão promovido do peso-pesado (até 120,2 kg) derrotou Josh Hokit na decisão em sua primeira defesa de título

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
15/11/2026 03:25
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Ciryl Gane e Josh Hokit no UFC 334, frente a frente no octógono, braços nos ombros, público ao fundo.
Cyril Gane e Josh Hokit se cumprimentam após luta no UFC 334 (Foto: Reprodução/UFC)

Depois de superar Alex Poatan na Casa Branca e conquistar o título interino dos pesos-pesados (até 120,2 kg), Cyril Gane foi promovido a campeão linear e, neste sábado (14), fez sua primeira defesa de cinturão, na luta principal do UFC 334. O "Bom Garoto" encarou uma "guerra" de cinco rounds contra Josh Hokit, superou as provocações no octógono e nas arquibancadas de um lotado Madison Square Garden, em Nova York (EUA), e triunfou por decisão unânime dos juízes.

Gane conquistou a 15ª vitória em 18 lutas no MMA profissional. De quebra, derrubou a invencibilidade do "Incrível Hok", que recebeu o "title shot" em tempo recorde, com apenas dez triunfos na carreira, sendo quatro na organização.

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No co-evento principal da noite, a brasileira Amanda Nunes foi finalizada no quarto round por Kayla Harrison, que defendeu o cinturão do peso-galo feminino (até 61,2kg). Outros cinco atletas do Brasil estiveram em ação: Caio Borralho, Cesinha Almeida, Melk Costa e Bia Mesquita venceram seus respectivos confrontos, enquanto Samuel Sanches e Amanda Nunes saiu derrotado na abertura das preliminares. ➡️ Confira os resultados!

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1º round

Sem qualquer cerimônia, Josh Hokit tomou a primeira iniciativa da luta ao entrar de queda. Cyril Gane se viu claramente surpreendido, mas escapou de uma situação mais desfavorável.

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Enquanto Gane caminhava pelo octógono, Hokit buscava encurtar a distância. O campeão impôs dificuldades na trocação, mas o desafiante não se abalou, conquistou a perna direita do rival e o levou ao chão, permanecendo no ground and pound até o fim do assalto.

2º round

Gane seguiu propondo as ações em pé e sofrendo na luta agarrada. Hokit suportou os jabs e diretos do francês para mantê-lo próximo e segurá-lo na grade, quando tinha a chance.

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A trocação se intensificou, com Hokit acertando golpes duros e fazendo o nariz do adversário sangrar. Visivelmente desgastado, o francês tentou se manter ativo no combate, mas era o americano quem dominava, alternando entre suas habilidades no striking e no grappling.

3º round

Mesmo com ambos apontando sinais de desgaste, Gane e Hokit promoveram mais um round de trocação franca. O americano ofereceu perigo em golpes certeiros, como as cotoveladas, enquanto o francês se viu preso em um estilo pouco eficiente.

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Hokit pressionou Gane contra a grade e garantiu a vantagem com pisões, mas o campeão demonstrou força para se desvencilhar. O americano ainda mostrou o dedo do meio duas vezes para o adversário antes do estouro do cronômetro.

4º round

Os lutadores passaram a atuar cada vez mais cansados e próximos um do outro. Josh Hokit queria a queda, mas Cyril Gane devolvia a dose em uppers e joelhadas no corpo quando tinha o rival colado.

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Gane neutralizou boa parte das tentativas de queda, trabalhou bem quando esteve em pé e suportou a pressão quando esteve contra a grade. A decisão do título foi para o último assalto.

5º round

Mesmo com o cansaço tomando conta, o campeão e o desafiante continuaram entregando uma luta digna de peso-pesado. A troca era constante, com ambos alternando entre socos mais duros e protocolares.

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Gane usou o gás restante para se fortalecer diante das investidas, defendendo com firmeza, absorvendo os golpes e, ainda assim, fazendo um jogo propositivo. Na opinião dos juízes, o francês fez o necessário para se manter como dono do cinturão.

Veja os resultados do UFC 334

Card principal

Cinturão peso-pesado (até 120,2 kg): Ciryl Gane x Josh Hokit
Cinturão peso-galo (até 61,2 kg): Kayla Harrison x Amanda Nunes
Peso-médio (até 83,9 kg): Caio Borralho venceu Yousri Belgaroui por decisão unânime
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic e Kevin Holland empataram de forma majoritária
Peso-mosca (até 56,7 kg): Luis Gurule venceu Bilal Hasan por decisão dividida

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Card preliminar

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Stephen Thompson venceu Charles Radtke por nocaute técnico no terceiro round
Peso-leve (até 70,3 kg): Chris Duncan venceu Drew Dober por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 kg): Terrance McKinney venceu Jim Miller por nocaute técnico no primeiro round
Peso-médio (até 83,9 kg): Cesinha Almeida venceu Donte Johnson por nocaute técnico no primeiro round
Peso-leve (até 70,3 kg): Melk Costa venceu Jared Gordon por decisão unânime
Peso-galo (até 61,2 kg): Bia Mesquita venceu Macy Chiasson por finalização no primeiro round
Peso-galo (até 61,2 kg): Juan Diaz venceu Alateng Heili por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 kg): Evan Elder venceu Samuel Sanches por decisão unânime

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