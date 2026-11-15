Ciryl Gane e Josh Hokit garantem bolada após o UFC 334
Duelo rendeu prêmio de 'Luta da Noite' e quebrou recorde de golpes em pesos-pesados
Ciryl Gane e Josh Hokit receberam o bônus de 100 mil dólares cada (aproximadamente R$ 566 mil) pela 'Luta da Noite' do UFC 334, realizado na madrugada deste domingo (15), no Madison Square Garden, em Nova York. O confronto intenso terminou com vitória do francês por decisão unânime, mantendo seu cinturão.
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A disputa entre Gane e Hokit foi marcada por um ritmo acelerado desde o início, estabelecendo um novo recorde de golpes conectados combinados em uma luta de pesos-pesados no UFC. Além do prêmio para os protagonistas da luta principal, outros dois atletas também receberam bônus de 100 mil dólares por suas performances no evento.
Kayla Harrison, campeã peso-galo, finalizou Amanda Nunes no co-main event, defendendo seu título e frustrando o retorno da ex-campeã ao octógono após aposentadoria. A judoca bicampeã olímpica foi premiada com o bônus de 'Performance da Noite' pelo desempenho diante de uma das maiores lutadoras da história do MMA.
Stephen 'Wonderboy' Thompson também conquistou o bônus de 'Performance da Noite' ao nocautear Charles Radtke em sua luta de despedida, encerrando sua carreira com uma vitória expressiva e um prêmio financeiro extra.
Outros resultados do UFC 334 incluíram vitórias de Caio Borralho, Luis Gurule, Chris Duncan, Terrance McKinney, Cesinha Almeida, Melk Costa, Bia Mesquita, Juan Díaz e Evan Elder, além do empate majoritário entre Kevin Holland e Uros Medic.
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Veja os resultados do UFC 334
Card principal
Cinturão peso-pesado (até 120,2 kg): Ciryl Gane venceu Josh Hokit por decisão unânime
Cinturão peso-galo (até 61,2 kg): Kayla Harrison venceu Amanda Nunes por finalização no quarto round
Peso-médio (até 83,9 kg): Caio Borralho venceu Yousri Belgaroui por decisão unânime
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic e Kevin Holland empataram de forma majoritária
Peso-mosca (até 56,7 kg): Luis Gurule venceu Bilal Hasan por decisão dividida
Card preliminar
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Stephen Thompson venceu Charles Radtke por nocaute técnico no terceiro round
Peso-leve (até 70,3 kg): Chris Duncan venceu Drew Dober por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 kg): Terrance McKinney venceu Jim Miller por nocaute técnico no primeiro round
Peso-médio (até 83,9 kg): Cesinha Almeida venceu Donte Johnson por nocaute técnico no primeiro round
Peso-leve (até 70,3 kg): Melk Costa venceu Jared Gordon por decisão unânime
Peso-galo (até 61,2 kg): Bia Mesquita venceu Macy Chiasson por finalização no primeiro round
Peso-galo (até 61,2 kg): Juan Diaz venceu Alateng Heili por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 kg): Evan Elder venceu Samuel Sanches por decisão unânime
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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