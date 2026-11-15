Ciryl Gane e Josh Hokit garantem bolada após o UFC 334

Ciryl Gane e Josh Hokit receberam o bônus de 100 mil dólares cada (aproximadamente R$ 566 mil) pela 'Luta da Noite' do UFC 334, realizado na madrugada deste domingo (15), no Madison Square Garden, em Nova York. O confronto intenso terminou com vitória do francês por decisão unânime, mantendo seu cinturão.

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A disputa entre Gane e Hokit foi marcada por um ritmo acelerado desde o início, estabelecendo um novo recorde de golpes conectados combinados em uma luta de pesos-pesados no UFC. Além do prêmio para os protagonistas da luta principal, outros dois atletas também receberam bônus de 100 mil dólares por suas performances no evento.

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Kayla Harrison, campeã peso-galo, finalizou Amanda Nunes no co-main event, defendendo seu título e frustrando o retorno da ex-campeã ao octógono após aposentadoria. A judoca bicampeã olímpica foi premiada com o bônus de 'Performance da Noite' pelo desempenho diante de uma das maiores lutadoras da história do MMA.

Stephen 'Wonderboy' Thompson também conquistou o bônus de 'Performance da Noite' ao nocautear Charles Radtke em sua luta de despedida, encerrando sua carreira com uma vitória expressiva e um prêmio financeiro extra.

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Outros resultados do UFC 334 incluíram vitórias de Caio Borralho, Luis Gurule, Chris Duncan, Terrance McKinney, Cesinha Almeida, Melk Costa, Bia Mesquita, Juan Díaz e Evan Elder, além do empate majoritário entre Kevin Holland e Uros Medic.

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O francês Cyril Gane manteve o cinturão dos pesos-pesados (Foto: UFC)

Veja os resultados do UFC 334

Card principal

Cinturão peso-pesado (até 120,2 kg): Ciryl Gane venceu Josh Hokit por decisão unânime

Cinturão peso-galo (até 61,2 kg): Kayla Harrison venceu Amanda Nunes por finalização no quarto round

Peso-médio (até 83,9 kg): Caio Borralho venceu Yousri Belgaroui por decisão unânime

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic e Kevin Holland empataram de forma majoritária

Peso-mosca (até 56,7 kg): Luis Gurule venceu Bilal Hasan por decisão dividida

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Card preliminar

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Stephen Thompson venceu Charles Radtke por nocaute técnico no terceiro round

Peso-leve (até 70,3 kg): Chris Duncan venceu Drew Dober por decisão unânime

Peso-leve (até 70,3 kg): Terrance McKinney venceu Jim Miller por nocaute técnico no primeiro round

Peso-médio (até 83,9 kg): Cesinha Almeida venceu Donte Johnson por nocaute técnico no primeiro round

Peso-leve (até 70,3 kg): Melk Costa venceu Jared Gordon por decisão unânime

Peso-galo (até 61,2 kg): Bia Mesquita venceu Macy Chiasson por finalização no primeiro round

Peso-galo (até 61,2 kg): Juan Diaz venceu Alateng Heili por decisão unânime

Peso-leve (até 70,3 kg): Evan Elder venceu Samuel Sanches por decisão unânime

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.