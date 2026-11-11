VÍDEO: Usman Nurmagomedov agride Merab por trás em hotel

Em Abu Dhabi, nesta quarta-feira (11), Merab Dvalishvili foi atacado por Usman Nurmagomedov e um grupo enquanto concedia entrevista no saguão de um hotel, ficando ensanguentado. O incidente gerou repercussão nas redes sociais e pode afetar sua luta marcada para o próximo sábado (14) na RAF Abu Dhabi.

Tradução: "Imagens completas da confusão entre Usman Nurmagomedov e Merab Dvalishvili"

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Merab Dvalishvili, ex-campeão peso-galo do UFC, foi surpreendido por Usman Nurmagomedov, atual campeão do Bellator e da PFL, e seus amigos durante uma entrevista no saguão do hotel em Abu Dhabi. O ataque ocorreu pelas costas, deixando Dvalishvili ferido e ensanguentado. Enquanto recebia atendimento médico, o lutador gravou um vídeo denunciando a agressão e criticando a postura de Usman e seus aliados, chamando-os de covardes e desafiando-os para uma luta justa.

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— Usman Nurmagomedov e os amigos dele vieram como cobras pelas costas! Que tipo de lutadores vocês são?! Que tipo de homem faz isso?! Se querem brigar, vamos lutar de verdade, mano! Vocês só vieram porque somos dois e estavam preparados, mano! Que porra é essa?! Isso mostra o caráter de vocês, mostra que vocês não são homens de verdade! Se querem brigar, vamos brigar de verdade!

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A rivalidade entre Merab e a família Nurmagomedov é antiga. Em janeiro de 2025, Dvalishvili derrotou Umar Nurmagomedov, irmão de Usman, no UFC 311. Além disso, em agosto do mesmo ano, Merab se envolveu em um confronto nos bastidores do RAF Georgia, agredindo Ahmed Gadzhimagomedov, amigo de Umar.

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Merab Dvalishvili, lutador do UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Usman Nurmagomedov está atualmente como agente livre após o término de seu contrato com a PFL, e há expectativa de que ele assine com o UFC em breve. A situação do ataque no hotel coloca em dúvida a realização da luta entre Merab Dvalishvili e o brasileiro Marlon Moraes, prevista para este sábado na RAF Abu Dhabi.

A confirmação sobre a realização do combate entre Merab Dvalishvili e Marlon Moraes deve ser divulgada nos próximos dias, conforme a evolução do caso e o estado de saúde do lutador.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.