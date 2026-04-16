Alex Poatan não tem um mais um cinturão para chamar de seu, mas busca um feito inédito no UFC em junho deste ano. Com a mudança para o peso-pesado (até 120 Kg) confirmada, surge a oportunidade do brasileiro conquistar o título em uma terceira categoria. Para isso se concretizar, será necessário se acostumar as novas condições da divisão mais pesada na organização – o que o ex-campeão parece estar fazendo com maestria.

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Depois de reconquistar o título na revanche contra Magomed Ankalaev, Poatan divulgou que seus planos futuros incluíam uma nova mudança de peso no UFC. O brasileiro estreou na organização no médio em 2021 e sobe de categoria desde então. A busca por experiências entre os pesados, no entanto, custou o cinturão dos meio-pesados.

Poatan deixou ser campeão após a luta principal do UFC 327 no último sábado (11). Após a saída do brasileiro dos meio-pesados (até 92,9 Kg), o cinturão ficou vago. A vitória do neozelandês Carlos Ulberg sobre o theco Jiri Prochazka, então, marcou o início de um novo reinado na categoria.

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Poatan pronto para o peso-pesado?

Ainda não se sabe como Poatan lidará com a mudança de categoria. Não pela sua falta de inferioridade de tamanho ou habilidades, mas por questões biológicas de cárdio. Mais músculos precisam de mais oxigênio, por isso 25 minutos de luta por ser um grande desafio para o brasileiro.

Por outro lado, em um vídeo compartilhado recentemente mostra Alex em excelente forma física para o novo peso, o que empolga os fãs brasileiros. Em questão de apostas, o favoritismo também chama atenção: muitos já veem o brasileiro como o grande favorito para se tornar o primeiro triplo-campeão do UFC.

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Alex Poatan vence Jiri Prochazka no UFC 303 e conquista cinturão (Foto: Ian Maule/AFP)



➡️ Alex Poatan mostra nova 'dieta de peso-pesado' do UFC

Futuro de Poatan está definido

Após meses de expectativa e especulações entre fãs e lutadores, Dana White finalmente anunciou, no dia 8 de março deste ano, o card completo do aguardado UFC Casa Branca. O evento histórico, marcado para o dia 14 de junho, contará com três representantes brasileiros no octógono.

Em meio a grande campanha por parte dos lutadores, os fãs do UFC alimentavam a expectativa de ver o duelo entre Alex Poatan e Jon Jones no card da Casa Branca – o que não aconteceu. A decisão final da organização, porém, deixou a lenda norte-americana de fora. Ainda assim, garantiu a presença do brasileiro, que agora busca conquistar seu terceiro cinturão no Ultimate.

Poatan abandonou o cinturão dos meio-pesados para enfrentar o Gane no peso-pesado. Com o afastamento do atual campeão, Tom Aspinall, a luta co-principal do UFC Casa Branca terá em disputa o título interino da categoria mais pesada da organização.

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