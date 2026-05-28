Cigano e Werdum se enfrentam no ringue pela terceira vez

Fabrício Werdum enfim terá sua segunda revanche contra Junior "Cigano" dos Santos, desta vez, fora do UFC. Em uma das maiores rivalidades do MMA brasileiro, os veteranos fecharão o card do evento "Kings Championship", que acontece em Florianópolis (SC). O combate está marcado para o dia 8 de agosto.

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A informação do site "Portal do Vale Tudo" é de que o combate não será seguindo as artes marciais mistas ou o boxe, mas, sim, em formato de grappling. Com duas vitórias de Cigano, antes e depois do UFC, essa será a última oportunidade de Werdum diminuir a desvantagem para o compatriota.

O primeiro duelo aconteceu em outubro de 2008, durante o UFC 90. Na ocasião, Junior conseguiu nocautear o rival ainda no primeiro round. A revanche demorou para acontecer, mas, enfim, saiu. Fora da organização de Dana White, os brasileiros voltaram a se enfrentar no MMA sem lutas, e Cigano saiu novamente vencedor, por decisão dividida.

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Última luta de Cigano foi em maio de 2026

O lutador cubano Robelis Despaigne venceu o brasileiro Junior Cigano por nocaute no card principal do evento "Rousey x Carano". A luta aconteceu neste sábado (16) em Los Angeles, na Califórnia. O combate entre os pesos-pesados durou 2 minutos e 59 segundos do primeiro round.

Despaigne aproveitou sua maior envergadura para conectar golpes mais precisos durante o confronto. O cubano encaixou uma sequência de três socos pesados que derrubaram Cigano. A vitória marcou a abertura do card principal da competição que reuniu estrelas do MMA mundial.

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