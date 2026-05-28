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Cigano e Werdum se enfrentam no ringue pela terceira vez

Rivalidade histórica brasileira começou em 2009 no UFC

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/05/2026
12:11
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Werdum x Cigano
imagem cameraJunior Cigano e Fabricio Werdum se enfrentaram no MMA sem luvas (Foto: Divulgação / Gamebred Bareknuckle MMA)
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Fabrício Werdum enfim terá sua segunda revanche contra Junior "Cigano" dos Santos, desta vez, fora do UFC. Em uma das maiores rivalidades do MMA brasileiro, os veteranos fecharão o card do evento "Kings Championship", que acontece em Florianópolis (SC). O combate está marcado para o dia 8 de agosto.

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A informação do site "Portal do Vale Tudo" é de que o combate não será seguindo as artes marciais mistas ou o boxe, mas, sim, em formato de grappling. Com duas vitórias de Cigano, antes e depois do UFC, essa será a última oportunidade de Werdum diminuir a desvantagem para o compatriota.

O primeiro duelo aconteceu em outubro de 2008, durante o UFC 90. Na ocasião, Junior conseguiu nocautear o rival ainda no primeiro round. A revanche demorou para acontecer, mas, enfim, saiu. Fora da organização de Dana White, os brasileiros voltaram a se enfrentar no MMA sem lutas, e Cigano saiu novamente vencedor, por decisão dividida.

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Última luta de Cigano foi em maio de 2026

O lutador cubano Robelis Despaigne venceu o brasileiro Junior Cigano por nocaute no card principal do evento "Rousey x Carano". A luta aconteceu neste sábado (16) em Los Angeles, na Califórnia. O combate entre os pesos-pesados durou 2 minutos e 59 segundos do primeiro round.

Despaigne aproveitou sua maior envergadura para conectar golpes mais precisos durante o confronto. O cubano encaixou uma sequência de três socos pesados que derrubaram Cigano. A vitória marcou a abertura do card principal da competição que reuniu estrelas do MMA mundial.

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Junior Cigano é derrotado no MVP MMA 1 (Foto: Sarah Stier/Getty Images for Netflix/AFP)
Junior Cigano é derrotado no MVP MMA 1 (Foto: Sarah Stier/Getty Images for Netflix/AFP)

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