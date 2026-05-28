Figueiredo x Song: confira horário e card completo do UFC Macau
Evento será realizado no Galaxy Arena, em Macau
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Em mais um evento com o Brasil de destaque, o UFC volta a Macau, região autônoma no sul da China, para mais uma noite de muita ação no próximo sábado (30). A luta principal do Fight Night será entre o brasileiro Deiveson Figueiredo e o chinês Song Yadong. O card preliminar está agendado para as 5h (de Brasília), seguido do principal, às 8h.
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No card principal, Tallison Teixeira, o "Xicão", enfrenta o russo Sergei Pavlovich. Antes dele, o evento contará ainda com a participação de três lutadores brasileiros na porção preliminar: Luís Felipe Dias, José Souza e Jaqueline Amorim.
Figueiredo x Song: luta principal do UFC Macau
A luta principal coloca frente a frente dois atletas que seguem de olho no topo da divisão peso-galo. Atuando diante da torcida chinesa, Song Yadong tenta voltar ao caminho das vitórias após a derrota contra Sean O'Malley em janeiro de 2026. Aos 27 anos, o chinês se destaca na sexta posição do ranking e chega embalado pela experiência acumulada contra adversários de alto nível.
Do outro lado estará Deiveson Figueiredo, ex-campeão dominante dos moscas e que rapidamente ganhou espaço entre os galos após a mudança de categoria. O brasileiro busca recuperação depois da derrota para Umar Nurmagomedov, mas segue como um dos nomes mais perigosos da divisão graças ao estilo imprevisível, à potência dos golpes e ao forte jogo de grappling. Uma vitória em Macau pode recolocá-lo definitivamente na rota de uma nova disputa de título no UFC.
Onde assistir ao evento
A temporada de 2026 do UFC está com transmissão exclusiva no streaming Paramount+ em todo território brasileiro. Pela plataforma, é possível acompanhar as lutas e entrevistas que acontecem após o combate.
➡️ Com Deiveson, conheça os cinco brasileiros do card no UFC Macau deste sábado (30)
FICHA TÉCNICA
UFC Macau
📆 Data: 30 de maio de 2026
⏰ Horário: A partir das 15h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Galaxy Arena, Macau
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 8 horas
Peso-galo (até 61,2 kg): Song Yadong x Deiveson Figueiredo
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Zhang Mingyang x Alonzo Menifield
Peso-pesado (até 120,2 kg): Sergei Pavlovich x Tallison Teixeira
Peso-galo (até 61,2 kg): Kai Asakura x Cameron Smotherman
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Muslim Salikhov x Jake Matthews
Peso-mosca (até 56,7 kg): Alex Perez x Sumudaerji
Card Preliminar - 5 horas
Peso-médio (até 83,9 kg): Yi Sak Lee x Luis Felipe Dias
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Ding Meng x José Henrique
Peso-galo (até 61,2 kg): Aoriqileng x Cody Haddon
Peso-galo (até 61,2 kg): Rei Tsuruya x Jesus Aguilar
Peso-palha (até 52,1 kg): Angela Hill x Jingnan Xiong
Peso-pena (até 57,1 kg): Zhu Kangjie x Ramon Taveras
Peso-palha (até 52,1 kg): Loma Lookboonmee x Jaqueline Amorim
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