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Figueiredo x Song: confira horário e card completo do UFC Macau

Evento será realizado no Galaxy Arena, em Macau

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/05/2026
16:00
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Card oficial do UFC Macau, com Song Yadong e Deiveson Figueiredo (Foto: Divulgação)
imagem cameraCard oficial do UFC Macau, com Song Yadong e Deiveson Figueiredo (Foto: Divulgação)
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Em mais um evento com o Brasil de destaque, o UFC volta a Macau, região autônoma no sul da China, para mais uma noite de muita ação no próximo sábado (30). A luta principal do Fight Night será entre o brasileiro Deiveson Figueiredo e o chinês Song Yadong. O card preliminar está agendado para as 5h (de Brasília), seguido do principal, às 8h.

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No card principal, Tallison Teixeira, o "Xicão", enfrenta o russo Sergei Pavlovich. Antes dele, o evento contará ainda com a participação de três lutadores brasileiros na porção preliminar: Luís Felipe Dias, José Souza e Jaqueline Amorim.

Figueiredo x Song: luta principal do UFC Macau

A luta principal coloca frente a frente dois atletas que seguem de olho no topo da divisão peso-galo. Atuando diante da torcida chinesa, Song Yadong tenta voltar ao caminho das vitórias após a derrota contra Sean O'Malley em janeiro de 2026. Aos 27 anos, o chinês se destaca na sexta posição do ranking e chega embalado pela experiência acumulada contra adversários de alto nível.

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Do outro lado estará Deiveson Figueiredo, ex-campeão dominante dos moscas e que rapidamente ganhou espaço entre os galos após a mudança de categoria. O brasileiro busca recuperação depois da derrota para Umar Nurmagomedov, mas segue como um dos nomes mais perigosos da divisão graças ao estilo imprevisível, à potência dos golpes e ao forte jogo de grappling. Uma vitória em Macau pode recolocá-lo definitivamente na rota de uma nova disputa de título no UFC.

Deiveson não foi páreo para Umar no UFC 324 (Reprodução Instagram UFC Brasil)
Deiveson não foi páreo para Umar no UFC 324 (Reprodução Instagram UFC Brasil)

Onde assistir ao evento

A temporada de 2026 do UFC está com transmissão exclusiva no streaming Paramount+ em todo território brasileiro. Pela plataforma, é possível acompanhar as lutas e entrevistas que acontecem após o combate.

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➡️ Com Deiveson, conheça os cinco brasileiros do card no UFC Macau deste sábado (30)

FICHA TÉCNICA
UFC Macau

📆 Data: 30 de maio de 2026
⏰ Horário: A partir das 15h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Galaxy Arena, Macau
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 8 horas

Peso-galo (até 61,2 kg): Song Yadong x Deiveson Figueiredo
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Zhang Mingyang x Alonzo Menifield
Peso-pesado (até 120,2 kg): Sergei Pavlovich x Tallison Teixeira
Peso-galo (até 61,2 kg): Kai Asakura x Cameron Smotherman
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Muslim Salikhov x Jake Matthews
Peso-mosca (até 56,7 kg): Alex Perez x Sumudaerji

Card Preliminar - 5 horas

Peso-médio (até 83,9 kg): Yi Sak Lee x Luis Felipe Dias
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Ding Meng x José Henrique
Peso-galo (até 61,2 kg): Aoriqileng x Cody Haddon
Peso-galo (até 61,2 kg): Rei Tsuruya x Jesus Aguilar
Peso-palha (até 52,1 kg): Angela Hill x Jingnan Xiong
Peso-pena (até 57,1 kg): Zhu Kangjie x Ramon Taveras
Peso-palha (até 52,1 kg): Loma Lookboonmee x Jaqueline Amorim

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