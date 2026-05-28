Figueiredo x Song: confira horário e card completo do UFC Macau

Em mais um evento com o Brasil de destaque, o UFC volta a Macau, região autônoma no sul da China, para mais uma noite de muita ação no próximo sábado (30). A luta principal do Fight Night será entre o brasileiro Deiveson Figueiredo e o chinês Song Yadong. O card preliminar está agendado para as 5h (de Brasília), seguido do principal, às 8h.

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No card principal, Tallison Teixeira, o "Xicão", enfrenta o russo Sergei Pavlovich. Antes dele, o evento contará ainda com a participação de três lutadores brasileiros na porção preliminar: Luís Felipe Dias, José Souza e Jaqueline Amorim.

Figueiredo x Song: luta principal do UFC Macau

A luta principal coloca frente a frente dois atletas que seguem de olho no topo da divisão peso-galo. Atuando diante da torcida chinesa, Song Yadong tenta voltar ao caminho das vitórias após a derrota contra Sean O'Malley em janeiro de 2026. Aos 27 anos, o chinês se destaca na sexta posição do ranking e chega embalado pela experiência acumulada contra adversários de alto nível.

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Do outro lado estará Deiveson Figueiredo, ex-campeão dominante dos moscas e que rapidamente ganhou espaço entre os galos após a mudança de categoria. O brasileiro busca recuperação depois da derrota para Umar Nurmagomedov, mas segue como um dos nomes mais perigosos da divisão graças ao estilo imprevisível, à potência dos golpes e ao forte jogo de grappling. Uma vitória em Macau pode recolocá-lo definitivamente na rota de uma nova disputa de título no UFC.

Deiveson não foi páreo para Umar no UFC 324 (Reprodução Instagram UFC Brasil)

Onde assistir ao evento

A temporada de 2026 do UFC está com transmissão exclusiva no streaming Paramount+ em todo território brasileiro. Pela plataforma, é possível acompanhar as lutas e entrevistas que acontecem após o combate.

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➡️ Com Deiveson, conheça os cinco brasileiros do card no UFC Macau deste sábado (30)

FICHA TÉCNICA

UFC Macau

📆 Data: 30 de maio de 2026

⏰ Horário: A partir das 15h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Galaxy Arena, Macau

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 8 horas

Peso-galo (até 61,2 kg): Song Yadong x Deiveson Figueiredo

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Zhang Mingyang x Alonzo Menifield

Peso-pesado (até 120,2 kg): Sergei Pavlovich x Tallison Teixeira

Peso-galo (até 61,2 kg): Kai Asakura x Cameron Smotherman

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Muslim Salikhov x Jake Matthews

Peso-mosca (até 56,7 kg): Alex Perez x Sumudaerji

Card Preliminar - 5 horas

Peso-médio (até 83,9 kg): Yi Sak Lee x Luis Felipe Dias

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Ding Meng x José Henrique

Peso-galo (até 61,2 kg): Aoriqileng x Cody Haddon

Peso-galo (até 61,2 kg): Rei Tsuruya x Jesus Aguilar

Peso-palha (até 52,1 kg): Angela Hill x Jingnan Xiong

Peso-pena (até 57,1 kg): Zhu Kangjie x Ramon Taveras

Peso-palha (até 52,1 kg): Loma Lookboonmee x Jaqueline Amorim