'Eu daria uma surra em Anderson Silva', diz campeão do UFC

O atual campeão peso-médio do UFC, Sean Strickland, afirmou que venceria Anderson Silva em um confronto hipotético. Strickland conquistou o cinturão da categoria até 84 kg no início de maio de 2026, após derrotar Khamzat Chimaev no UFC 328.

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Questionado sobre como seria uma luta contra o ex-campeão brasileiro, Strickland respondeu sem hesitar:

— Eu daria uma surra nele. Acho que há uma grande diferença de nível agora. Se você pudesse pegar o Anderson Silva e trazê-lo para os tempos modernos… cada geração fica melhor e melhor, e se aprimora. Então é uma daquelas lutas em que você pensa: 'Será que eu acabaria com esse cara?'. Bem, sim. O esporte está evoluindo naturalmente.

Segundo o americano, a evolução técnica do MMA favoreceria os lutadores da geração atual em um duelo contra nomes históricos do esporte.

Sean Strickland vem de cinco vitórias seguidas no UFC (Foto: Getty Images)

O legado de Anderson Silva no UFC

Mesmo após a declaração de Strickland, Anderson Silva segue amplamente reconhecido como um dos maiores nomes da história do MMA e o principal peso-médio que já passou pelo UFC.

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O brasileiro entrou para o Hall da Fama do UFC após construir uma trajetória histórica na organização. Entre 2006 e 2012, Silva conquistou 16 vitórias consecutivas no Ultimate, marca que permaneceu isolada por anos e foi igualada recentemente por Islam Makhachev.

Além disso, Anderson detém o recorde de defesas de cinturão da categoria peso-médio, com dez defesas bem-sucedidas durante seu reinado.

As declarações de Strickland dividiram opiniões entre fãs de MMA nas redes sociais. Enquanto alguns concordam com a evolução técnica do esporte, outros defendem que o auge de Anderson Silva ainda seria competitivo em qualquer geração do UFC.

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