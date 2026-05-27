

O presidente do UFC, Dana White, revelou que não mantém contato com Anderson Silva desde 2020. Segundo o dirigente, o rompimento aconteceu após ele sugerir que o brasileiro encerrasse sua trajetória na organização, em meio a uma sequência de derrotas e já na faixa dos 40 anos.

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White afirmou que a recomendação não foi bem recebida pelo ex-campeão peso-médio:

— O Anderson Silva, um cara que sempre foi um indivíduo único para se lidar, perdeu oito, nove ou dez lutas, algo assim, e não fala comigo até hoje porque eu disse que tinha acabado. Ele estava na faixa dos 40 anos. E me disse: 'Quem é você para me dizer que terminei de fazer o que amo?' — declarou o dirigente.

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White também reconheceu que o brasileiro ainda tinha condições de competir, mas não mais em alto nível dentro do UFC.

— Ele foi lutar boxe, fez outras lutas. Claro que ainda pode lutar, só não pode fazer isso aqui (no UFC) —, completou.

Dana White, presidente do UFC, ri no grid da NASCAR em Daytona Beach. (Foto: James Gilbert/Getty Images/AFP)

Despedida do Anderson Silva no UFC

A última luta de Anderson Silva na organização aconteceu em outubro de 2020, quando foi derrotado por Uriah Hall. O revés marcou a terceira derrota consecutiva do brasileiro no Ultimate e encerrou oficialmente sua passagem pela companhia.

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Na época, a saída do ex-campeão gerou críticas de fãs e da imprensa especializada pela ausência de homenagens mais expressivas por parte do UFC. Considerado um dos maiores nomes da história da organização, Silva teve uma das passagens mais dominantes já vistas na divisão dos médios.

Desde então, o brasileiro passou a atuar no boxe e evitou associar sua imagem ao UFC. Em 2023, Anderson Silva foi introduzido ao Hall da Fama da companhia, mas não compareceu à cerimônia. Um de seus filhos representou o ex-lutador no evento, reforçando os rumores de desgaste na relação com a organização.

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A declaração de Dana White confirma oficialmente um distanciamento que já era comentado nos bastidores do MMA há anos.

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