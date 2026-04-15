Campeão do UFC confessa que perdeu cinturão durante comemoração em boate

A comemoração de Carlos Ulberg após a vitória no UFC 237 foi intensa. Após nocautear Jiri Prochazka e conquistar o cinturão dos meio-pesados (93 kg) no último sábado (11), o neozelandês confessou que acabou perdendo o troféu enquanto festejava em uma boate.

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— Eu perdi o cinturão, cara. Não sei onde ele está. Após a vitória, o plano era não beber. Mas primeiro vem alguém e te serve um champagne para celebrar. E aí uma coisa leva à outra e você está virando shots. Aí toma outro, e outro… - contou, em entrevista à Fox Sports Austrália.

Na luta principal do evento, Carlos Ulberg levou a melhor contra Jiri Prochazka e conquistou o cinturão que pertencia a Alex Poatan. A vitória foi confirmada por nocaute técnico ainda no primeiro round. O triunfo veio "na raça", já que o neozelandês lesionou o joelho durante o combate.

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Carlos Ulberg conquista cinturão dos meio-pesados do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Lesão coloca título em risco

Se Carlos Ulberg perdeu, literalmente, o cinturão, o título de campeão do UFC também está ameaçado. O lutador ainda passará por exames para avaliar a gravidade da lesão, mas admitiu uma "dor insuportável" durante a luta e que, dias após o combate, o joelho ainda está inchado. Caso o tempo de recuperação se prolongue, o Ultimate pode criar um cinturão interino para dar continuidade à divisão.

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— Foi um acidente bizarro. Eu usei a perna para dar impulso e meu joelho cedeu. Não sabemos ao certo (se é uma ruptura do LCA). Farei os exames quando chegar em Las Vegas essa semana, aí saberemos tudo sobre isso. Nunca lesionei o joelho antes, então não sei bem como reagir. Está inchado no momento, e se tornou difícil ficar de pé. Então, com certeza, tem algo aí. A sensação era de que o joelho estava saindo e entrando no lugar, a dor que eu tive que lidar era insuportável - revelou, em participação no programa 'The Ariel Helwani Show'.

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