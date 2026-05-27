Quem é o Pelé do UFC? Carlos Prates faz comparações

Ao participar do quadro "Bolívia Talk Show", do Desimpedidos, o lutador Carlos Prates começou a debater temas de futebol, mas sem sair do universo do UFC. Dentro dessa temática, o atleta foi questionado sobre qual jogador de futebol representa cada lutador. Sem correr do tema, o brasileiro elaborou uma lista com base no legado dos atletas.

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Lista de Carlos Prates

Para o "The Nightmare", Anderson Silva é o "Pelé do UFC". Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo são representados, respectivamente, por Charles do Bronx, Alexander Volkanovski e Rodrigo Minotauro. Alex Poatan seria o Ronaldo Fenômeno, enquanto o próprio Prates seria o Romário. Veja lista completa:

Pelé – Anderson Silva

Lionel Messi – Alexander Volkanovski

Cristiano Ronaldo – Rodrigo 'Minotauro' Nogueira

Ronaldinho Gaúcho – Israel Adesanya

Adriano Imperador – Max Holloway

Romário – Carlos Prates

Ronaldo Fenômeno – Alex Poatan

Neymar – Charles 'do Bronx' Oliveira

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Corinthians UFC?

Além das comparações, Carlos Prates também comentou sobre os jogadores do futebol brasileiro que, na visão dele, seriam bons lutadores. O striker começou com o nome de Matheuzinho, do Corinthians, mas logo voltou atrás com a desculpa de que o lateral é muito pequeno.

Sem sair do Corinthians, o atleta citou o volante Raniele e o goleiro reserva Kauê. Para justificar parte de sua resposta, Prates afirma que o arqueiro do Timão realizou o sonho de qualquer pessoa ao participar de uma briga na Libertadores. "A câmera pegou ele dando risada no meio da 'treta', ele é 'mil grau'", complementou.

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Para finalizar o trio, Carlos citou o atacante Hulk, atualmente no Fluminense.

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