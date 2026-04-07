Alex Poatan mostra nova 'dieta de peso-pesado' do UFC

Após a mudança de categoria de Alex Poatan do peso-médio (84 kg) para o meio-pesado (93 kg), a dieta é a última coisa com que o brasileiro precisa se preocupar. Na última segunda-feira (6), o lutador apareceu em um vídeo publicado pelo treinador Glover Teixeira em suas redes sociais, saboreando dois hambúrgueres acompanhados de batata frita.

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DIETA DE PESO-PESADO 🍔🍟



Alex Poatan aparece em vídeo comendo hambúrgueres e batata frita antes de estreia nos pesos-pesados do UFC

Será que a nova categoria aliviou a tensão da dieta? #UFC #MMA #Poatan



🎥 Glover Teixeira pic.twitter.com/x0FGzHpKLw — Ag. Fight (@AgFight) April 6, 2026

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Devido à mudança de categoria, Poatan abriu mão recentemente do título na divisão até 93 kg para migrar para a divisão dos pesos-pesados do UFC. O primeiro confronto do brasileiro na nova categoria será contra o francês Ciryl Gane, no UFC Casa Branca, marcado para o dia 14 de junho. Caso saia vencedor, Poatan poderá se tornar o primeiro atleta da organização a conquistar títulos em três divisões diferentes.

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Poatan pode ir em busca de terceiro título no UFC em 2026 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)

Alex Poatan troca farpas com promessa brasileira do UFC

É comum que lutadores se envolvam em discussões, especialmente nas redes sociais, durante a preparação para uma luta. Mas, no caso de Alex Poatan, a tensão recente não envolve seu próximo adversário. Escalado para enfrentar Ciryl Gane pelo cinturão interino dos pesados do UFC, o brasileiro protagonizou uma troca de farpas na última quinta-feira (2) – curiosamente, longe de quem estará à sua frente na disputa pelo título.

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A rixa da vez foi entre Poatan e seu conterrâneo Melquizael Costa, o Dálmata, através de uma seção de comentários do Instagram. Durante participação no podcast "Connect Cast", o lutador peso-pena (até 66 Kg) declarou que acredita em um domínio pleno de Jon Jones contra Alex caso o duelo se concretizasse no UFC. A fala do paraense, então, estourou no mundo das lutas.

Poucas horas depois, a resposta enfim veio, e o duplo-campeão não poupou palavras. Poatan relembrou um episódio com Melk, que, segundo ele, terminou com uma dura repreensão ainda nos bastidores. No mesmo comentário, o futuro peso-pesado (até 120 Kg) acusou ainda Dálmata de ter deixado as últimas vitórias subirem à cabeça.

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— Irmão, você torce pra quem você quiser e está tudo certo! O problema é você afirmar algo que nem sabe, como se eu tivesse feito alguma coisa pra você. Quando eu estava no LFA, e você ia lutar no dia seguinte, você veio e ligou o celular na minha cara enquanto eu estava no hotel tomando café e mastigando. Você nem perguntou se podia. E, na moral, eu falei que você tinha que perguntar antes de gravar um vídeo — respondeu Poatan, que completou:

— Talvez você tenha ficado com raiva porque eu chamei sua atenção, mas eu achei que você não tinha ficado com raiva, porque no México a gente estava jantando junto. Eu estava te dando força enquanto você estava chorando por ter perdido a luta. E agora, porque ganhou duas lutas, já está se achando o todo poderoso? Irmão, eu posso perder 8 lutas seguidas.