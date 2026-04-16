menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Conheça os cinco brasileiros do card no UFC Winnipeg deste sábado (18)

O evento acontecerá no dia 18 de abril, com início às 18h (de Brasília)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/04/2026
13:36
Atualizado há 1 minutos
Durinho atingiu a marca do peso-meio-médio e está pronto para enfrentar o ex-campeão Woodley (Foto: Reprodução/YouTube)
imagem cameraDurinho em pesagem do UFC (Foto: Reprodução/YouTube)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Cinco lutadores brasileiros participarão do UFC Winnipeg neste sábado (18), incluindo Gilbert Burns na luta principal. O Fight Night será, então, comandado por Durinho que enfrenta o canadense Mike Malott. O card preliminar está agendado para às 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Marcio Barbosa é o primeiro a levar a bandeira do Brasil ao octógono no card principal. Logo depois dele, o evento contará ainda com a participação de Thiago Moisés e Karine Silva. Já na porção preliminar, Alla Nascimento abre a noite de atividades para os fãs brasileiros.

Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Winnipeg

🥊 Gilbert Burns

Apelido: Durinho
Cartel no MMA: 22-9
Idade: 39 anos
Cidade: Niterói, RJ
Categoria: peso meio-médio (até 77,1 Kg)
Ranking: 11ª colocação
Próximo adversário: Mike Malott (Canadá)

continua após a publicidade
Durinho venceu a primeira batalha da balança nesta sexta (Foto: Reprodução/UFC)
Durinho em pesagem do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

🥊 Karine Silva

Apelido: Killer
Cartel: 19-6
Idade: 32 anos
Cidade: Dourados, MT
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: 9ª colocação
Próximo adversário: Jasmine Jasudavicius (Canadá)

Karine &quot;Killer&quot; Silva em vitória no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Karine Silva)
Karine "Killer" Silva em vitória no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Karine Silva)

🥊 Thiago Moisés

Apelido: -
Cartel no MMA: 19-9
Idade: 31 anos
Cidade: Campinas, SP
Categoria: peso-leve (até 70,3 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Gauge Young (Estados Unidos)

continua após a publicidade
Thiago Moisés vai liderar os brasileiros no card deste sábado (Foto: Reprodução/YouTube)
Thiago Moisés em pesagem do UFC (Foto: Reprodução/YouTube)

🥊 Marcio Barbosa

Apelido: Ticotô
Cartel no MMA: 17-2
Idade: 27 anos
Cidade: Magazão, AP
Categoria: peso-pena (até 65,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Dennis Buzukja (Estados Unidos)

Antes do UFC, Marcio Barbosa no Dana White's Contender Series (Foto: Chris Unger/UFC)
Antes do UFC, Marcio Barbosa no Dana White's Contender Series (Foto: Chris Unger/UFC)

🥊 Allan Nascimento

Apelido: Puro Osso
Cartel no MMA: 22-6
Idade: 34 anos
Cidade: São Paulo, SP
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Mitch Raposo (Estados Unidos)

Allan &quot;Puro Osso&quot; Nascimento venceu Cody Durden no card principal do UFC Vegas 110. (Foto: reprodução / Chris Unger / ZuffaLLC / UFC)
Allan "Puro Osso" Nascimento venceu Cody Durden no card principal do UFC Vegas 110 (Foto: reprodução / Chris Unger / ZuffaLLC / UFC)

➡️ Calendário do UFC até a Casa Branca está fechado e repleto de brasileiros

Veja o card completo do UFC Winnipeg

FICHA TÉCNICA
UFC Winnipeg

📆 Data: 18 de abril de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Canada Life Centre, em Winnipeg (CAN)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 21 horas

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gilbert Burns x Mike Malott
Peso-galo (até 61,2 Kg): Kyler Phillips x Charles Jourdain
Peso-leve (até 70,3 Kg): Mandel Nallo x Jai Herbert
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jasmine Jasudavicius x Karine Silva
Peso-leve (até 70,3 Kg): Thiago Moisés x Gauge Young
Peso-pena (até 65,7 Kg): Dennis Buzukja x Marcio Barbosa

Card Preliminar - 18 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Julien Leblanc x Robert Valentin
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tanner Boser x Gokhan Saricam
Peso-galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Daria Zhelezniakova
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Mitch Raposo x Allan Nascimento
Peso-mosca (até 56,7 Kg): JJ Aldrich x Jamey-Lyn Horth
Peso-galo (até 61,2 Kg): John Castañeda x Mark Vologdin
Peso-galo (até 61,2 Kg): Jamie Siraj x John Yannis

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias