Conheça os cinco brasileiros do card no UFC Winnipeg deste sábado (18)
O evento acontecerá no dia 18 de abril, com início às 18h (de Brasília)
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Cinco lutadores brasileiros participarão do UFC Winnipeg neste sábado (18), incluindo Gilbert Burns na luta principal. O Fight Night será, então, comandado por Durinho que enfrenta o canadense Mike Malott. O card preliminar está agendado para às 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.
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Marcio Barbosa é o primeiro a levar a bandeira do Brasil ao octógono no card principal. Logo depois dele, o evento contará ainda com a participação de Thiago Moisés e Karine Silva. Já na porção preliminar, Alla Nascimento abre a noite de atividades para os fãs brasileiros.
Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Winnipeg
🥊 Gilbert Burns
Apelido: Durinho
Cartel no MMA: 22-9
Idade: 39 anos
Cidade: Niterói, RJ
Categoria: peso meio-médio (até 77,1 Kg)
Ranking: 11ª colocação
Próximo adversário: Mike Malott (Canadá)
🥊 Karine Silva
Apelido: Killer
Cartel: 19-6
Idade: 32 anos
Cidade: Dourados, MT
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: 9ª colocação
Próximo adversário: Jasmine Jasudavicius (Canadá)
🥊 Thiago Moisés
Apelido: -
Cartel no MMA: 19-9
Idade: 31 anos
Cidade: Campinas, SP
Categoria: peso-leve (até 70,3 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Gauge Young (Estados Unidos)
🥊 Marcio Barbosa
Apelido: Ticotô
Cartel no MMA: 17-2
Idade: 27 anos
Cidade: Magazão, AP
Categoria: peso-pena (até 65,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Dennis Buzukja (Estados Unidos)
🥊 Allan Nascimento
Apelido: Puro Osso
Cartel no MMA: 22-6
Idade: 34 anos
Cidade: São Paulo, SP
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Mitch Raposo (Estados Unidos)
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Veja o card completo do UFC Winnipeg
FICHA TÉCNICA
UFC Winnipeg
📆 Data: 18 de abril de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Canada Life Centre, em Winnipeg (CAN)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 21 horas
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gilbert Burns x Mike Malott
Peso-galo (até 61,2 Kg): Kyler Phillips x Charles Jourdain
Peso-leve (até 70,3 Kg): Mandel Nallo x Jai Herbert
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jasmine Jasudavicius x Karine Silva
Peso-leve (até 70,3 Kg): Thiago Moisés x Gauge Young
Peso-pena (até 65,7 Kg): Dennis Buzukja x Marcio Barbosa
Card Preliminar - 18 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Julien Leblanc x Robert Valentin
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tanner Boser x Gokhan Saricam
Peso-galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Daria Zhelezniakova
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Mitch Raposo x Allan Nascimento
Peso-mosca (até 56,7 Kg): JJ Aldrich x Jamey-Lyn Horth
Peso-galo (até 61,2 Kg): John Castañeda x Mark Vologdin
Peso-galo (até 61,2 Kg): Jamie Siraj x John Yannis
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