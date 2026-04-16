Cinco lutadores brasileiros participarão do UFC Winnipeg neste sábado (18), incluindo Gilbert Burns na luta principal. O Fight Night será, então, comandado por Durinho que enfrenta o canadense Mike Malott. O card preliminar está agendado para às 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.

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Marcio Barbosa é o primeiro a levar a bandeira do Brasil ao octógono no card principal. Logo depois dele, o evento contará ainda com a participação de Thiago Moisés e Karine Silva. Já na porção preliminar, Alla Nascimento abre a noite de atividades para os fãs brasileiros.

Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Winnipeg

🥊 Gilbert Burns

Apelido: Durinho

Cartel no MMA: 22-9

Idade: 39 anos

Cidade: Niterói, RJ

Categoria: peso meio-médio (até 77,1 Kg)

Ranking: 11ª colocação

Próximo adversário: Mike Malott (Canadá)

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Durinho em pesagem do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

🥊 Karine Silva

Apelido: Killer

Cartel: 19-6

Idade: 32 anos

Cidade: Dourados, MT

Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)

Ranking: 9ª colocação

Próximo adversário: Jasmine Jasudavicius (Canadá)

Karine "Killer" Silva em vitória no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Karine Silva)

🥊 Thiago Moisés

Apelido: -

Cartel no MMA: 19-9

Idade: 31 anos

Cidade: Campinas, SP

Categoria: peso-leve (até 70,3 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próxima adversária: Gauge Young (Estados Unidos)

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Thiago Moisés em pesagem do UFC (Foto: Reprodução/YouTube)

🥊 Marcio Barbosa

Apelido: Ticotô

Cartel no MMA: 17-2

Idade: 27 anos

Cidade: Magazão, AP

Categoria: peso-pena (até 65,7 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próximo adversário: Dennis Buzukja (Estados Unidos)

Antes do UFC, Marcio Barbosa no Dana White's Contender Series (Foto: Chris Unger/UFC)

🥊 Allan Nascimento

Apelido: Puro Osso

Cartel no MMA: 22-6

Idade: 34 anos

Cidade: São Paulo, SP

Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próximo adversário: Mitch Raposo (Estados Unidos)

Allan "Puro Osso" Nascimento venceu Cody Durden no card principal do UFC Vegas 110 (Foto: reprodução / Chris Unger / ZuffaLLC / UFC)

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Veja o card completo do UFC Winnipeg

FICHA TÉCNICA

UFC Winnipeg

📆 Data: 18 de abril de 2026

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Canada Life Centre, em Winnipeg (CAN)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 21 horas

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gilbert Burns x Mike Malott

Peso-galo (até 61,2 Kg): Kyler Phillips x Charles Jourdain

Peso-leve (até 70,3 Kg): Mandel Nallo x Jai Herbert

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jasmine Jasudavicius x Karine Silva

Peso-leve (até 70,3 Kg): Thiago Moisés x Gauge Young

Peso-pena (até 65,7 Kg): Dennis Buzukja x Marcio Barbosa

Card Preliminar - 18 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Julien Leblanc x Robert Valentin

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tanner Boser x Gokhan Saricam

Peso-galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Daria Zhelezniakova

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Mitch Raposo x Allan Nascimento

Peso-mosca (até 56,7 Kg): JJ Aldrich x Jamey-Lyn Horth

Peso-galo (até 61,2 Kg): John Castañeda x Mark Vologdin

Peso-galo (até 61,2 Kg): Jamie Siraj x John Yannis