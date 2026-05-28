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Com Deiveson, conheça os cinco brasileiros do card no UFC Macau deste sábado (30)

O evento acontecerá no dia 30 de maio, com início às 5h (de Brasília)

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/05/2026
07:45
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Deiveson Figueiredo posando com cinturão do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraDeiveson Figueiredo posando com cinturão do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)
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Cinco lutadores brasileiros participarão do UFC Macau neste sábado (30), incluindo Deiveson Figueiredo na luta principal. O Fight Night será, então, comandado pelo ex-campeão dos moscas que enfrenta o chinês Song Yadong. O card preliminar está agendado para às 5h (de Brasília), seguido do principal, às 8h.

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No card principal, Tallison Teixeira, o "Xicão", enfrenta o russo Sergei Pavlovich. Antes dele, o evento contará ainda com a participação de três lutadores brasileiros na porção preliminar: Luís Felipe Dias, José Souza e Jaqueline Amorim.

Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Macau

🥊 Deiveson Figueiredo

Apelido: Deus da Guerra
Cartel no MMA: 25-6-1
Idade: 38 anos
Cidade: Soure, PA
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: 7ª colocação
Próximo adversário: Song Yadong (China)

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Deiveson Figueiredo em pesagem do UFC 324 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
Deiveson Figueiredo em pesagem do UFC 324 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)Deiveson Figueiredo em pesagem do UFC 324 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

🥊 Tallison Teixeira

Apelido: Xicão
Cartel: 9-1
Idade: 26 anos
Cidade: Vitória da Conquista, BA
Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)
Ranking: 15º colocação
Próximo adversário: Sergei Pavlovich (Rússia)

Xicão em luta do UFC (Foto: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Divulgação UFC)
Xicão, de short branco, em luta do UFC (Foto: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Divulgação UFC)

🥊 Luís Felipe Dias

Apelido: -
Cartel no MMA: 17-5
Idade: 31 anos
Cidade: São José dos Campos, SP
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Yi Sak Lee (Coréia do Sul)

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Luis Felipe Dias em vitória no Dana White's Contender Series, antes do UFC (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC)
Luis Felipe Dias em vitória no Dana White's Contender Series, antes do UFC (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC)

🥊 José Souza

Apelido: -
Cartel no MMA: 8-1
Idade: 24 anos
Cidade: Manaus, AM
Categoria: peso meio-médio (até 77,1 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Ding Meng (China)

Jose Henrique Sousa em pesagem do Dana White's Contender Series, antes do UFC (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC)
Jose Henrique Sousa em pesagem do Dana White's Contender Series, antes do UFC (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC)

🥊 Jaqueline Amorim

Apelido: -
Cartel no MMA: 10-2
Idade: 30 anos
Cidade: Manaus, AM
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Loma Lookboonmee (Tailândia)

Jaqueline Amorim no UFC (Foto: Reprodução/Instagram:jacqueamorimjj)
Jaqueline Amorim no UFC (Foto: Reprodução/Instagram:jacqueamorimjj)

➡️ Deiveson Figueiredo busca cinturão no UFC Macau: 'Não desisti'

Veja o card completo

FICHA TÉCNICA
UFC Macau

📆 Data: 30 de maio de 2026
⏰ Horário: A partir das 15h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Galaxy Arena, Macau
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 8 horas

Peso-galo (até 61,2 kg): Song Yadong x Deiveson Figueiredo
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Zhang Mingyang x Alonzo Menifield
Peso-pesado (até 120,2 kg): Sergei Pavlovich x Tallison Teixeira
Peso-galo (até 61,2 kg): Kai Asakura x Cameron Smotherman
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Muslim Salikhov x Jake Matthews
Peso-mosca (até 56,7 kg): Alex Perez x Sumudaerji

Card Preliminar - 5 horas

Peso-médio (até 83,9 kg): Yi Sak Lee x Luis Felipe Dias
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Ding Meng x José Henrique
Peso-galo (até 61,2 kg): Aoriqileng x Cody Haddon
Peso-galo (até 61,2 kg): Rei Tsuruya x Jesus Aguilar
Peso-palha (até 52,1 kg): Angela Hill x Jingnan Xiong
Peso-pena (até 57,1 kg): Zhu Kangjie x Ramon Taveras
Peso-palha (até 52,1 kg): Loma Lookboonmee x Jaqueline Amorim

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