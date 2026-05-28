Cinco lutadores brasileiros participarão do UFC Macau neste sábado (30), incluindo Deiveson Figueiredo na luta principal. O Fight Night será, então, comandado pelo ex-campeão dos moscas que enfrenta o chinês Song Yadong. O card preliminar está agendado para às 5h (de Brasília), seguido do principal, às 8h.

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No card principal, Tallison Teixeira, o "Xicão", enfrenta o russo Sergei Pavlovich. Antes dele, o evento contará ainda com a participação de três lutadores brasileiros na porção preliminar: Luís Felipe Dias, José Souza e Jaqueline Amorim.

Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Macau

🥊 Deiveson Figueiredo

Apelido: Deus da Guerra

Cartel no MMA: 25-6-1

Idade: 38 anos

Cidade: Soure, PA

Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)

Ranking: 7ª colocação

Próximo adversário: Song Yadong (China)

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Deiveson Figueiredo em pesagem do UFC 324 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)Deiveson Figueiredo em pesagem do UFC 324 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

🥊 Tallison Teixeira

Apelido: Xicão

Cartel: 9-1

Idade: 26 anos

Cidade: Vitória da Conquista, BA

Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)

Ranking: 15º colocação

Próximo adversário: Sergei Pavlovich (Rússia)

Xicão, de short branco, em luta do UFC (Foto: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Divulgação UFC)

🥊 Luís Felipe Dias

Apelido: -

Cartel no MMA: 17-5

Idade: 31 anos

Cidade: São José dos Campos, SP

Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próxima adversária: Yi Sak Lee (Coréia do Sul)

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Luis Felipe Dias em vitória no Dana White's Contender Series, antes do UFC (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC)

🥊 José Souza

Apelido: -

Cartel no MMA: 8-1

Idade: 24 anos

Cidade: Manaus, AM

Categoria: peso meio-médio (até 77,1 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próximo adversário: Ding Meng (China)

Jose Henrique Sousa em pesagem do Dana White's Contender Series, antes do UFC (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC)

🥊 Jaqueline Amorim

Apelido: -

Cartel no MMA: 10-2

Idade: 30 anos

Cidade: Manaus, AM

Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próximo adversário: Loma Lookboonmee (Tailândia)

Jaqueline Amorim no UFC (Foto: Reprodução/Instagram:jacqueamorimjj)

➡️ Deiveson Figueiredo busca cinturão no UFC Macau: 'Não desisti'

Veja o card completo

FICHA TÉCNICA

UFC Macau

📆 Data: 30 de maio de 2026

⏰ Horário: A partir das 15h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Galaxy Arena, Macau

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 8 horas

Peso-galo (até 61,2 kg): Song Yadong x Deiveson Figueiredo

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Zhang Mingyang x Alonzo Menifield

Peso-pesado (até 120,2 kg): Sergei Pavlovich x Tallison Teixeira

Peso-galo (até 61,2 kg): Kai Asakura x Cameron Smotherman

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Muslim Salikhov x Jake Matthews

Peso-mosca (até 56,7 kg): Alex Perez x Sumudaerji

Card Preliminar - 5 horas

Peso-médio (até 83,9 kg): Yi Sak Lee x Luis Felipe Dias

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Ding Meng x José Henrique

Peso-galo (até 61,2 kg): Aoriqileng x Cody Haddon

Peso-galo (até 61,2 kg): Rei Tsuruya x Jesus Aguilar

Peso-palha (até 52,1 kg): Angela Hill x Jingnan Xiong

Peso-pena (até 57,1 kg): Zhu Kangjie x Ramon Taveras

Peso-palha (até 52,1 kg): Loma Lookboonmee x Jaqueline Amorim