Com Deiveson, conheça os cinco brasileiros do card no UFC Macau deste sábado (30)
O evento acontecerá no dia 30 de maio, com início às 5h (de Brasília)
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Cinco lutadores brasileiros participarão do UFC Macau neste sábado (30), incluindo Deiveson Figueiredo na luta principal. O Fight Night será, então, comandado pelo ex-campeão dos moscas que enfrenta o chinês Song Yadong. O card preliminar está agendado para às 5h (de Brasília), seguido do principal, às 8h.
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No card principal, Tallison Teixeira, o "Xicão", enfrenta o russo Sergei Pavlovich. Antes dele, o evento contará ainda com a participação de três lutadores brasileiros na porção preliminar: Luís Felipe Dias, José Souza e Jaqueline Amorim.
Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Macau
🥊 Deiveson Figueiredo
Apelido: Deus da Guerra
Cartel no MMA: 25-6-1
Idade: 38 anos
Cidade: Soure, PA
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: 7ª colocação
Próximo adversário: Song Yadong (China)
🥊 Tallison Teixeira
Apelido: Xicão
Cartel: 9-1
Idade: 26 anos
Cidade: Vitória da Conquista, BA
Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)
Ranking: 15º colocação
Próximo adversário: Sergei Pavlovich (Rússia)
🥊 Luís Felipe Dias
Apelido: -
Cartel no MMA: 17-5
Idade: 31 anos
Cidade: São José dos Campos, SP
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Yi Sak Lee (Coréia do Sul)
🥊 José Souza
Apelido: -
Cartel no MMA: 8-1
Idade: 24 anos
Cidade: Manaus, AM
Categoria: peso meio-médio (até 77,1 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Ding Meng (China)
🥊 Jaqueline Amorim
Apelido: -
Cartel no MMA: 10-2
Idade: 30 anos
Cidade: Manaus, AM
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Loma Lookboonmee (Tailândia)
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Veja o card completo
FICHA TÉCNICA
UFC Macau
📆 Data: 30 de maio de 2026
⏰ Horário: A partir das 15h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Galaxy Arena, Macau
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 8 horas
Peso-galo (até 61,2 kg): Song Yadong x Deiveson Figueiredo
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Zhang Mingyang x Alonzo Menifield
Peso-pesado (até 120,2 kg): Sergei Pavlovich x Tallison Teixeira
Peso-galo (até 61,2 kg): Kai Asakura x Cameron Smotherman
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Muslim Salikhov x Jake Matthews
Peso-mosca (até 56,7 kg): Alex Perez x Sumudaerji
Card Preliminar - 5 horas
Peso-médio (até 83,9 kg): Yi Sak Lee x Luis Felipe Dias
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Ding Meng x José Henrique
Peso-galo (até 61,2 kg): Aoriqileng x Cody Haddon
Peso-galo (até 61,2 kg): Rei Tsuruya x Jesus Aguilar
Peso-palha (até 52,1 kg): Angela Hill x Jingnan Xiong
Peso-pena (até 57,1 kg): Zhu Kangjie x Ramon Taveras
Peso-palha (até 52,1 kg): Loma Lookboonmee x Jaqueline Amorim
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