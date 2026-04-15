Após somar pontos apenas na etapa de estreia, a Audi não conseguiu manter bons resultados nas corridas seguintes. Durante a pausa de abril, a escuderia parece ter se aprofundado na análise do desempenho do carro para mapear os principais fatores por trás das dificuldades nas três primeiras etapas. Mattia Binotto, então, abriu o jogo sobre os problemas que têm afetado a equipe de Gabriel Bortoleto na temporada 2026 da Fórmula 1.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em sua temporada de estreia na categoria, a Audi também enfrenta o desafio de desenvolver e utilizar uma unidade de potência própria e inédita, dentro de um novo regulamento técnico que trouxe maior equilíbrio ao grid. Ainda assim, a equipe segue atrás de concorrentes que utilizam motores consolidados, como os da Mercedes-Benz e da Ferrari, que são os casos de equipes como Haas e Alpine.

— em a ver com eficiência energética, distribuição de energia e também com a dirigibilidade. Isso inclui mudanças de marcha ainda muito bruscas, o que deixa o carro instável tanto na frenagem quanto na aceleração. Talvez a configuração das relações de transmissão não esteja correta. Somando desempenho e dirigibilidade, podemos estar perdendo até um segundo por volta — explicou Binnoto.

continua após a publicidade

A sequência intensa das primeiras corridas reduziu o tempo disponível para o desenvolvimento da equipe. Nesse cenário, a pausa de abril ganha importância estratégica para a realização de ajustes mais profundos.

— Desde os testes de inverno, temos nos concentrado muito em resolver todos os problemas que tivemos. As corridas têm exigido muito tempo de nossa parte, e quando você está totalmente absorvido pela preparação para a corrida, não consegue se desenvolver como gostaria. Por isso o mês de abril será muito importante para nos reestruturarmos e garantirmos que não estamos apenas corrigindo problemas, mas também nos desenvolvendo adequadamente.

continua após a publicidade

➡️ Ex-chefe da Ferrari confirma trapaça de Schumacher em 2006: 'Desastrosa'

Apesar das dificuldades no curto prazo, a Audi mantém um objetivo ambicioso: lutar pelo título até 2030. Binotto reforça, no entanto, que o projeto exige tempo e maturação, especialmente no desenvolvimento da unidade de potência.

A equipe também conta com o suporte da Federação Internacional de Automobilismo por meio do sistema ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização). A regra concede benefícios extras às fabricantes que apresentam desempenho pelo menos 2% inferior à referência do grid — atualmente a Mercedes —, com o objetivo de reduzir diferenças técnicas e equilibrar a competição nas próximas temporadas.

Gabriel Bortoleto no GP do Japão 2026 (Foto: Andrew-Caballero Reynolds/AFP)

🏎️ Aposte na vitória de seu piloto favorito na F1!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.