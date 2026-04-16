Em meio à possível saída de Max Verstappen, a Red Bull embala uma sequência de perdas importantes para o time. E, segundo o ex-mecânico Kenny Handkammer, mais uma peça crucial pode estar perto de deixar a equipe: Hannah Schmitz, engenheira de estratégia. A declaração foi feita em entrevista ao podcast "The Two Mechanics".

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— Parece que há rumores de que Hannah Schmitz também pode sair. Todas essas pessoas-chave são enormes, e há conversas de que haverá mais saídas. Isso é realmente algo que faz pensar. Como você reconfigura a equipe? — indagou Handkammer.

A possível saída ocorre após uma série de perdas de profissionais importantes na equipe. Na semana passada, a Red Bull confirmou a saída de Gianpiero Lambiase para a McLaren em 2028. O engenheiro de corrida assumirá o cargo de Diretor de Corrida na equipe papaya, onde se reportará ao chefe Andrea Stella.

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Outro nome que está de saída é Ole Schak, mecânico responsável pela parte dianteira do carro de Verstappen, segundo o portal "F1-Insider". Na equipe há mais de 20 anos, desde sua estreia na categoria, ele era o único do grupo que nunca perdeu uma corrida desde o GP da Austrália de 2005.

Trajetória de Schmitz na Red Bull

Aos 40 anos, Schmitz trabalha na Red Bull há mais de 17 anos. A engenheira ingressou na equipe em 2009 como engenheira de modelagem e estratégia. A promoção para engenheira sênior de estratégia aconteceu em 2011.

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Dez anos depois, em 2021, assumiu a posição de engenheira principal de estratégia. Já em 2026, tornou-se também chefe de estratégia de corrida após a saída de Will Courtenay para a McLaren.

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Vale destacar que Max Verstappen chegou a elogiar o trabalho de Schmitz após o GP da Hungria da F1 2022. Na ocasião, o tetracampeão mundial conquistou uma vitória impressionante em uma corrida de recuperação, depois de largar da 10ª colocação.

— Você não pode se dar ao luxo de cometer muitos erros. É claro que é muito difícil estar sempre do lado certo, digamos assim. Mas acho que temos muitos bons profissionais na equipe. Hoje, acho que Hannah, nossa estrategista, estava incrivelmente calma. Sim, ela é muito boa — disse o holandês.

A Red Bull registra uma lista cada vez maior de profissionais que deixaram a equipe nos últimos anos. Entre os principais, estão Adrian Newey, Christian Horner, Jonathan Wheatley e Rob Marshall. Apesar da fala de Handkammer, ainda não há confirmação oficial sobre a saída de Schmitz.

Hannah Schmitz é engenheira de estratégia da Red Bull (Foto: Divulgação/Red Bull Content Pool)

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