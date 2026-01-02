Motorista de Anthony Joshua é indiciado após acidente com mortes na Nigéria

Na última segunda-feira (29), o ex-campeão do UFC Anthony Joshua se envolveu em um acidente que matou duas pessoas em uma rodovia na Nigéria. O caso rendeu ao motorista que dirigia o carro em que estava o boxeador um indiciamento por parte da polícia do país.

Segundo o Comando da Polícia do Estado de Ogun, em nota oficial publicada nesta sexta-feira (2), Adenyi Mobalaji Kayode, de 46 anos, foi levado ao Tribunal de Magistrados de Sagamu.

De acordo com a agência de notícias AFP, o motorista responde por mais de uma infração. São elas: direção imprudente, direção perigosa com resultado de morte, condução sem carteira de habilitação válida e por dirigir sem o devido cuidado e atenção, causando lesões corporais e danos à propriedade.

A Justiça concedeu a Kayode uma fiança de cinco milhões de nairas (R$ 19 mil), mas ele permanecerá detido segundo às condições estabelecidas. No dia 20 de janeiro, acontecerá uma nova audiência.

Relembre o acidente que envolveu Anthony Joshua

A SUV que Joshua estava colidiu com outro automóvel, de acordo com o Comando da Polícia de Ogun. O boxeador britânico, filho de nigerianos, passava pela rodovia Lagos-Ibadan, no estado de Ogun, na Nigéria, no momento do acidente.

Segundo relatórios preliminares da polícia local, a batida pode ter sido causada por uma perda de controle do carro que Joshua estava, provavelmente em excesso de velocidade. Ainda de acordo com a investigação, o veículo teria colidido com um caminhão estacionado à beira da pista ao tentar ultrapassar outro carro. Também foi revelado que um dos pneu da SUV estourou momentos antes da batida.

Ao todo, cinco homens estavam envolvidos no ocorrido. Entre eles, Ghami, preparador físico do boxeador, e Ayodele, amigo de infância e treinador, não resistiram. Já os outros dois saíram sem nenhuma consequência, e Joshua sofreu ferimentos leves.

No último grande evento de 2025, Anthony Joshua nocauteou Jake Paul

O ex-campeão peso pesado unificado do boxe, Anthony Joshua, tratorizou o youtuber/lutador Jake Paul no último grande evento dos esportes de combate em 2025. Apesar de demorar mais do que o esperado, o inglês conseguiu um violento nocaute, que chegou a quebrar o queixo do norte-americano.

Após quatro rounds frustrantes para o ex-campeão, em que Paul conseguiu se movimentar bem, as coisas começaram a clarear no quinto assalto. Antes com a preparação física em dia e conseguindo desviar dos ataques retos de Joshua, Jake começou a dar sinais de fadiga e acabou sofrendo dois knockdowns.

O inglês sentiu o cheiro do sangue e caçou o norte-americano no sexto round, finalmente conseguindo mais um knockdown, à altura que o árbitro central decidiu que Jake Paul não aguentaria mais.