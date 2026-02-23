Algoz de Alexandre Pantoja no UFC volta ao octógono em abril

O duelo entre Joshua Van e Alexandre Pantoja no UFC 323 ficou marcado por uma situação inesperada: o brasileiro se desequilibrou aos 26 segundos de luta e teve que abandonar o octógono, ao deslocar o cotovelo. Havia a expectativa de uma revanche entre os dois no UFC 327, mas, neste domingo (22), foi confirmado pela entidade que o adversário do birmanês será Tatsuro Taira.

Pantoja segue em recuperação da lesão e, por isso, não estará disponível para a luta. Mesmo assim, já havia sido garantido pelo UFC que, assim que voltar, ele terá uma chance de retomar seu cinturão do peso-mosca. Segundo o treinador do ex-campeão, Marcos Parrumpinha, é esperado que Pantoja retorne ao octógono apenas no mês de maio.

Alexandre Pantoja, campeão do UFC (Foto: Reprodução/ Instagram/ Pantoja)

Assim, Joshua Van irá defender o título contra o japonês Tatsuro Taira, no UFC 327. O evento acontece a partir das 17h (de Brasília) do dia 11 de abril, em Miami, nos Estados Unidos. O card preliminar tem início às 18h (de Brasília), e o principal, 22h (de Brasília).

Alexandre Pantoja no UFC

O brasileiro chegou ao UFC em 2017 após participação no reality show The Ultimate Fighter. Depois de 12 lutas no Ultimate, com nove vitórias e três derrotas, ele teve a chance de lutar pelo cinturão contra Brandon Moreno, então campeão. Pantoja, que já havia vencido o mexicano duas vezes, o derrotou novamente e iniciou seu reinado à frente do peso mosca. Neste período, ele se tornou o segundo maior campeão da história da categoria, com quatro defesas de cinturão, antes de perder para Van.

