Algoz de Alexandre Pantoja no UFC volta ao octógono em abril

Joshua Van enfrenta lutador japonês no UFC 327, enquanto Pantoja segue em recuperação de lesão

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 23/02/2026
17:15
Pantoja acabou derrotado em acidente (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)
Pantoja acabou derrotado em acidente (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O duelo entre Joshua Van e Alexandre Pantoja no UFC 323 ficou marcado por uma situação inesperada: o brasileiro se desequilibrou aos 26 segundos de luta e teve que abandonar o octógono, ao deslocar o cotovelo. Havia a expectativa de uma revanche entre os dois no UFC 327, mas, neste domingo (22), foi confirmado pela entidade que o adversário do birmanês será Tatsuro Taira.

Pantoja segue em recuperação da lesão e, por isso, não estará disponível para a luta. Mesmo assim, já havia sido garantido pelo UFC que, assim que voltar, ele terá uma chance de retomar seu cinturão do peso-mosca. Segundo o treinador do ex-campeão, Marcos Parrumpinha, é esperado que Pantoja retorne ao octógono apenas no mês de maio.

Alexandre Pantoja, campeão do UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Pantoja)
Alexandre Pantoja, campeão do UFC (Foto: Reprodução/ Instagram/ Pantoja)

Assim, Joshua Van irá defender o título contra o japonês Tatsuro Taira, no UFC 327. O evento acontece a partir das 17h (de Brasília) do dia 11 de abril, em Miami, nos Estados Unidos. O card preliminar tem início às 18h (de Brasília), e o principal, 22h (de Brasília).

Alexandre Pantoja no UFC

O brasileiro chegou ao UFC em 2017 após participação no reality show The Ultimate Fighter. Depois de 12 lutas no Ultimate, com nove vitórias e três derrotas, ele teve a chance de lutar pelo cinturão contra Brandon Moreno, então campeão. Pantoja, que já havia vencido o mexicano duas vezes, o derrotou novamente e iniciou seu reinado à frente do peso mosca. Neste período, ele se tornou o segundo maior campeão da história da categoria, com quatro defesas de cinturão, antes de perder para Van.

