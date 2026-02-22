'Voz do octógono' há 30 anos recebe homenagem do UFC
O locutor Bruce Buffer, de 68 anos, descarta aposentadoria
Uma das vozes mais ilustres do MMA, Bruce Buffer foi homenageado pelo UFC na noite do último sábado (21), durante a transmissão do UFC Houston. O locutor de 68 anos celebrou a marca histórica de 30 anos como a voz oficial do octógono.
A organização realizou um tributo especial ao veterano, que ficou visivelmente emocionado. Buffer não escondeu a felicidade e retribuiu o carinho ao ser aplaudido de pé por fãs e profissionais do esporte; em resposta, o locutor acenou para o público e distribuiu beijos.
Apesar da longa jornada, Buffer já informou que não tem planos de se aposentar tão cedo. Uma curiosidade que sempre gera debate entre os fãs é que, embora sua imagem seja intrínseca à história do Ultimate, o veterano ainda não integra o Hall da Fama na ala dos colaboradores — uma justiça que muitos acreditam que será feita em breve.
Confira os resultados completos do UFC em Houston
CARD PRINCIPAL:
Sean Strickland venceu Anthony Hernandez por nocaute técnico aos 2min23s do R3
Uros Medic venceu Geoff Neal por nocaute a 1min19s do R1
Melquizael Costa venceu Dan Ige por nocaute técnico aos 4min56s do R1
Serghei Spivac venceu Ante Delija por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28)
Jacobe Smith venceu Josiah Harrell por nocaute aos 2min01s do R1
Michel Pereira venceu Zach Reese por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)
CARD PRELIMINAR:
Carlos Leal venceu Chidi Njokuani por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28)
Alibi Idiris venceu Ode Osbourne por decisão unânime (29-28, 30-27 e 30-27)
Alden Coria venceu Luis Gurule por decisão unânime (triplo 30-27)
Joselyne Edwards venceu Nora Cornolle por finalização aos 2min42s do R2
Punahele Soriano venceu Ramiz Brahimaj por decisão unânime (triplo 29-28)
Jean-Paul Lebosnoyani venceu Phil Rowe por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)
Jordan Leavitt venceu Yadier del Valle por decisão unânime (triplo 29-28)
Carli Judice venceu Juliana Miller por decisão unânime (29-28, 29-28 e 30-27)
