UFC anuncia luta de Moicano antes de brasileiro assinar contrato

Um momento curioso chamou atenção em meio ao UFC Houston deste sábado (21). Durante sua tradicional live, onde acompanha os cards da organização, Renato Moicano foi surpreendido com o anúncio oficial de sua luta contra o escocês Chris Duncan. O detalhe curioso: o brasileiro afirmou que ainda não havia assinado o contrato para o confronto.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A situação ocorre porque os atletas mantêm um acordo prévio com o UFC, no qual já estão estabelecidos termos como duração do vínculo e número de lutas. Ainda assim, é necessário firmar um contrato específico — ou termo de compromisso — para cada combate agendado.

Segundo Moicano, essa etapa ainda não havia sido concluída, mesmo com o anúncio divulgado pela organização. O duelo, previsto para o dia 4 de abril, foi divulgado na programação do evento que teve como luta principal o embate entre Sean Strickland e Anthony Hernandez.

continua após a publicidade

— Car****! Anunciaram a luta do Calvo sem eu ter assinado — disse Moicano, em transmissão ao vivo.

Moicano terá mudança de adversário

Inicialmente, Moicano tinha um compromisso marcado para o início de março de 2026, mas o confronto foi cancelado após a saída de Brian Ortega. Agora, de acordo com o UFC, o brasileiro enfrentará Duncan em busca de recuperação na categoria dos leves.

As duas últimas apresentações de Moicano terminaram em derrotas, diante de Beneil Dariush e Islam Makhachev. Apesar disso, ele segue no Top 10 da divisão. Do outro lado, ainda fora do ranking, Duncan chega embalado por quatro vitórias consecutivas no octógono, o que aumenta o peso do confronto para ambos.

continua após a publicidade

➡️ Algoz de Alexandre Pantoja no UFC volta ao octógono em abril

Moicano não quis dinheiro do UFC (Foto: Reprodução)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória de Renato Moicano no UFC

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.