Lutas

Melquizael fatura bolada com bônus de performance no UFC

Além da premiação, o brasileiro conseguiu uma vaga no Top 15 da categoria

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 22/02/2026
10:20
Atualizado há 2 minutos
imagem cameraMelquizael Costa vence americano no UFC (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O brasileiro Melquizael Costa conquistou a vitória mais importante de sua carreira ao nocautear Dan Ige no último sábado (21), no UFC Houston. Por conta da atuação de gala no octógono, o lutador faturou o bônus de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 518 mil na cotação atual) pela "Performance da Noite".

Melquizael "apagou" o americano aos 4min56s do primeiro round, em confronto válido pelo peso-pena (até 66,2kg). Esta foi a primeira vez, em 30 lutas na carreira, que Dan Ige sofreu uma derrota por via rápida. Com o triunfo, o brasileiro deve assumir a 14ª posição no ranking da categoria na próxima atualização, ocupando o lugar que pertencia ao adversário.

Além de Melquizael, Jacobe Smith, Sean Strickland e Uros Medic também foram agraciados pelo Ultimate com o bônus de performance. Por também ter vencido pela via rápida, a lutadora Joselyne Edwards faturou um bônus de US$ 25 mil (cerca de R$ 130 mil).

Melquizael Costa vence americano no UFC (Foto: Reprodução)
Melquizael Costa vence americano no UFC (Foto: Reprodução)

Confira os resultados completos do UFC em Houston

CARD PRINCIPAL:
Sean Strickland venceu Anthony Hernandez por nocaute técnico aos 2min23s do R3
Uros Medic venceu Geoff Neal por nocaute a 1min19s do R1
Melquizael Costa venceu Dan Ige por nocaute técnico aos 4min56s do R1
Serghei Spivac venceu Ante Delija por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28)
Jacobe Smith venceu Josiah Harrell por nocaute aos 2min01s do R1
Michel Pereira venceu Zach Reese por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)
CARD PRELIMINAR:
Carlos Leal venceu Chidi Njokuani por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28)
Alibi Idiris venceu Ode Osbourne por decisão unânime (29-28, 30-27 e 30-27)
Alden Coria venceu Luis Gurule por decisão unânime (triplo 30-27)
Joselyne Edwards venceu Nora Cornolle por finalização aos 2min42s do R2
Punahele Soriano venceu Ramiz Brahimaj por decisão unânime (triplo 29-28)
Jean-Paul Lebosnoyani venceu Phil Rowe por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)
Jordan Leavitt venceu Yadier del Valle por decisão unânime (triplo 29-28)
Carli Judice venceu Juliana Miller por decisão unânime (29-28, 29-28 e 30-27)

