Brasileira Allycia Rodrigues defenderá cinturão no muay thai pela quinta vez
Lutadora é destaque da ONE Fight Night
- Matéria
- Mais Notícias
A lutadora cearense Allycia Rodrigues é a atual campeã na categoria peso-átomo (52,2kg) do muay thai. No dia 13 de março, a brasileira fará a quinta defesa do título, conquistado em agosto de 2020, contra Stamp Fairtex. A desafiante da vez é a tailandesa Phetjeeja Lukjaoporongtom, de 24 anos, que terá o fator casa a seu favor na luta principal do ONE Fight Night 41, em Bangkok, na Tailândia.
Allycia nasceu na cidade de Fortaleza, mas hoje mora na ilha Phuket, na Tailândia. Antes de Phetjeeja, quatro adversárias tentaram conquistar o cinturão: Janet Todd, Cristina Morales, Marie McManamon e Johanna Persson, entre 2023 e 2025. A lutadora tailandesa, de 24 anos, está invicta no ONE, com oito vitórias.
O ONE Fight Night acontecerá em 13 de março (sexta-feira), a partir das 23h (horário de Brasília), e terá transmissão do canal Combate. Além da luta principal com Allycia Rodrigues, o evento também contará com a disputa de cinturão entre Tye Ruotolo e Pawel Jaworski, pelo peso-meio-médio, além das lutas entre Sinsamut Klinmee e George Jarvis (peso-leve), Hyu e Suablack Tor Pran49 (peso-mosca), Anna Jaroonsak e Yu Yau Pui (peso-átomo), Jeremy Miado e Willie van Rooyen (peso-mosca) e Johanna Persson e Selina Flores (peso-átomo).
➡️ Aos 48 anos, Floyd Mayweather Jr. anuncia volta ao boxe profissional
➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
+Aposte na vitória do seu lutador favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias