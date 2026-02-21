Aos 48 anos, Floyd Mayweather Jr. anuncia volta ao boxe profissional

A lenda do boxe Floyd Mayweather Jr. está de volta à ativa! Aos 48 anos de idade, o pugilista anunciou o retorno profissional aos ringues. O estadunidense já tinha uma luta-exibição prevista contra Mike Tyson – também um dos maiores nomes do esporte –, ainda sem os detalhes firmados, mas deve ocorrer em abril de 2026, no Congo, segundo o português A Bola, e a volta acontecerá após o evento.

continua após a publicidade

Em comunicado divulgado pelo próprio Floyd, na última sexta (20), o lutador – buscando manter a invencibilidade de todas as 50 lutas já vencidas em sua carreira – garante que vai buscar quebrar mais recordes na modalidade tanto na parte esportiva quanto na parte financeira:

— Tenho o que é preciso para bater mais recordes no boxe. Do meu próximo evento com Mike Tyson até minha próxima luta profissional depois disso, ninguém terá maior impacto nas bilheterias, maior audiência global de transmissão ou gerará mais dinheiro em cada evento — afirmou.

continua após a publicidade

O pugilista tem um cartel invejável: são 50 vitórias em 50 lutas (contando 27 nocautes), tendo sido quinze vezes campeão mundial em cinco categorias de peso diferentes. A última luta profissional foi em agosto de 2017, quando venceu Conor McGregor por nocaute técnico. Desde então, foram oito lutas de exibição, incluindo nomes como John Gotti III – neto de John Gotti, chefe de máfia de Nova Iorque – e o influenciador digital Logan Paul.

O retorno, ainda sem adversário confirmado, será promovido pela CSI Sports/Fight Sports, que assinou um acordo exclusivo com Floyd Mayweather Jr, para ser a promotora da volta profissional aos ringues:

continua após a publicidade

— A contratação de Floyd Mayweather para sair da aposentadoria após conquistar mais uma vez o público mundial com sua luta contra Mike Tyson reforça nosso compromisso em oferecer ao nosso público global os lutadores de maior destaque no esporte — disseram Richard e Craig Miele, cofundadores da empresa, em comunicado.

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas