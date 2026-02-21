Brasileiros disputarão dois cinturões no UFC BJJ 6; veja quais

No dia 12 de março, o UFC BJJ – competição de jiu-jítsu promovida pela principal organização de MMA do mundo – chega à sua sexta edição. O evento acontecerá no Meta Apex, em Las Vegas, a partir das 22h (horário de Brasília), e contará com dois brasileiros na disputa por cinturões em diferentes categorias por peso.

Pedro Machado desafia o atual campeão do peso meio-pesado Mason Fowler, que conquistou o título no segundo ano do evento ao superar David Garmo, com um mata-leão. Pedro, por sua vez, venceu Felipe Pimentel com uma chave de braço no triângulo na edição inaugural e busca ser o primeiro brasileiro a levar o cinturão na categoria até 93kg.

Enquanto isso, Cassia Moura enfrenta Ffion Davies na busca pelo título inaugural do peso-galo. A brasileira já participou da organização no UFC BJJ 1 e 3, vencendo Talita Alencar e Alex Enriquez, respectivamente, ambas por pontos. Já a adversária estadunidense nunca atuou na competição, mas chega com uma boa bagagem: já foi campeã do ADCC e do mundial de jiu-jítsu.

Cartaz de divulgação da luta entre o brasileiro Pedro Machado e Mason Fowler, pelo UFC BJJ 6 (Foto: Reprodução UFC BJJ)

Cartaz de divulgação da luta entre a brasileira Cassia Moura e Ffion Davies, pelo UFC BJJ 6 (Foto: Reprodução UFC BJJ)

