Brasil garante 100% no UFC com nocaute histórico de Melquizael
Veja os resultados do card completo
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil deu um show e teve 100% de aproveitamento na última noite de UFC. O grande destaque foi a vitória avassaladora de Melquizael Costa, que alcançou sua sexta vitória consecutiva na organização e tornou-se o primeiro lutador a nocautear o veterano Dan Ige. Além dele, Carlos Leal e Michel Pereira também saíram vitoriosos de seus combates.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Melquizael Costa nocauteia Dan Ige
O brasileiro "apagou" o americano aos 4min56s do primeiro round, em confronto válido pelo peso-pena (até 66,2kg). Esta foi a primeira vez, em 30 lutas na carreira, que Dan Ige sofreu uma derrota por via rápida. Com o triunfo, Melquizael deve assumir a 14ª posição no ranking da categoria na próxima atualização, ocupando o lugar que pertencia ao adversário.
Faltando apenas dez segundos para o fim do assalto inicial, Melquizael conectou um chute rodado que atingiu em cheio a cabeça de Ige. Com o americano já nocauteado no solo, o brasileiro ainda desferiu alguns golpes no ground and pound até a interrupção do árbitro, selando o nocaute técnico.
Melquizael Costa desligou o Dan Ige com chute rodado na cabeça. Que façanha. Primeira vez que o Ige é nocauteado na carreira. Semana que vem tem novo ranqueado no peso-pena. #UFCHoustonpic.twitter.com/f2dompR6bb— MMA Melotto (@MMAmelotto) February 22, 2026
Michel Pereira vence Zach Reese
Após uma sequência difícil no peso-médio (até 84,4kg), Michel Pereira reencontrou o caminho das vitórias ao bater Zach Reese por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28). Agora, o paraense soma 10 vitórias em 15 lutas no Ultimate.
O confronto foi marcado por tensões; o brasileiro acusou dois golpes baixos, mas foi vaiado pelo público após o replay desmentir as reclamações. Apesar de sofrer com quedas e uma tentativa de estrangulamento, o "Paraense Voador" castigou o nariz do americano com uma joelhada dura no segundo round e resistiu a uma trocação franca no fim da luta, garantindo a vitória na base da superação
Carlos Leal vence Chidi Njokuani
Carlos Leal venceu o americano Chidi Njokuani com autoridade na decisão unânime dos juízes (30-27, 29-28 e 29-28), em combate pelo peso-meio-médio (até 77,6kg). Com o resultado, o curitibano equilibra seu cartel na organização com duas vitórias e duas derrotas.
A luta foi extremamente equilibrada e terminou com a torcida de pé. O volume de jogo foi alto: Leal conectou 150 golpes significativos contra 139 de Njokuani, convencendo os jurados com sua agressividade e controle de octógono.
Confira os resultados completos do UFC em Houston
CARD PRINCIPAL:
Sean Strickland venceu Anthony Hernandez por nocaute técnico aos 2min23s do R3
Uros Medic venceu Geoff Neal por nocaute a 1min19s do R1
Melquizael Costa venceu Dan Ige por nocaute técnico aos 4min56s do R1
Serghei Spivac venceu Ante Delija por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28)
Jacobe Smith venceu Josiah Harrell por nocaute aos 2min01s do R1
Michel Pereira venceu Zach Reese por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)
CARD PRELIMINAR:
Carlos Leal venceu Chidi Njokuani por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28)
Alibi Idiris venceu Ode Osbourne por decisão unânime (29-28, 30-27 e 30-27)
Alden Coria venceu Luis Gurule por decisão unânime (triplo 30-27)
Joselyne Edwards venceu Nora Cornolle por finalização aos 2min42s do R2
Punahele Soriano venceu Ramiz Brahimaj por decisão unânime (triplo 29-28)
Jean-Paul Lebosnoyani venceu Phil Rowe por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)
Jordan Leavitt venceu Yadier del Valle por decisão unânime (triplo 29-28)
Carli Judice venceu Juliana Miller por decisão unânime (29-28, 29-28 e 30-27)
+Aposte na vitória do seu lutador favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias