VÍDEO: Veja nocaute avassalador de Anthony Joshua sobre Jake Paul
Ex-campeão mundial Anthony Joshua superou o norte-americano Jake Paul
O ex-campeão peso pesado unificado do boxe, Anthony Joshua, tratorizou o youtuber/lutador no último grande evento dos esportes de combate em 2025. Apesar de demorar mais do que o esperado, o inglês conseguiu um violento nocaute, que chegou a quebrar o queixo do norte-americano.
Lutas
Lutas
Após quatro rounds frustrantes para o ex-campeão, em que Paul conseguiu se movimentar bem, as coisas começaram a clarear no quinto assalto. Antes com a preparação física em dia e conseguindo desviar dos ataques retos de Joshua, Jake começou a dar sinais de fadiga e acabou sofrendo dois knockdowns.
O inglês sentiu o cheiro do sangue e caçou o norte-americano no sexto round, finalmente conseguindo mais um knockdown, à altura que o árbitro central decidiu que Jake Paul não aguentaria mais.
— Eu falei antes que queria ver a alma dele saindo do seu corpo. É toda uma construção. Vocês podem olhar para mim aqui e ver um deus grego, mas eu também sei da parte mental desse jogo. Eu tinha que quebrar Jake mentalmente e eu fiz isso — comentou Joshua, tentando justificar a ''demora'' para o nocaute.
Veja o nocaute clássico de boxe de Joshua sobre Paul
RESULTADOS
Jake Paul x Anthony Joshua
📆 Data: 19 de dezembro de 2025
🌍 Local: em Miami, nos Estados Unidos
Card Principal
Peso pesado, 8 rounds
Anthony Joshua (29-4, 26 KOs) venceu Jake Paul (12-2, 7 KOs) por nocaute no R6
Luta peso leve junior - unificação dos cinturões Ring/IBF/WBA/WBO, 12 rounds
Alycia Baumgardner (16-1, 7 KOs) venceu Leila Beaudoin (13-1, 2 KOs) por decisão unânime
Luta peso cruzador, 6 rounds
Anderson Silva (4-2, 3 KOs no boxe, 34-11 no MMA) venceu Tyron Woodley (0-3 no boxe, 19-7-1 no MMA) por nocaute - R2
Luta peso leve Jr, 6 rounds
Jahmal Harvey (2-0, 1 KO) venceu Kevin Cervantes (5-1, 5 KOs) por decisão unânime
Card Preliminar
Luta pelo título indiscutível do peso galo, 10 rounds
Cherneka Johnson, (19-2, 8 KOs) venceu Amanda Galle (12-1-1, 1 KO) por decisão unânime
Luta pelo cinturão peso leve WBC, 10 rounds
(C) Caroline Dubois (12-0-1, 5 KOs) venceu Camilla Panatta (8-3-1, 1 KO) por decisão unânime
Luta pelo cinturão peso palha WBC, 10 rounds
(C) Yokasta Valle (34-3, 10 KOs) venceu Yadira Bustillos (11-2, 2 KOs) por decisão majoritária
Luta peso meio-médio, 8 rounds
Avious Griffin (18-1, 17 KOs) venceu Justin Cardona (10-2, 5 KOs) por KO - R1
Luta peso cruzador, 4 rounds
Keno Marley (1-0) venceu Diarra Davis Jr (2-2, 1 KO) por decisão unânime
