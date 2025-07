Presidente dos EUA releva plano para sediar evento do UFC na Casa Branca

Donald Trump relevou que planeja realizar um evento do UFC na Casa Branca, em 2026, para celebrar os 250 anos da independência americana. O presidente dos Estados Unidos é amigo próximo de Dana White, principal acionista do Ultimate, que foi fundamental na eleição do empresário em 2024.

Em comício realizado em Iowa, nesta quinta-feira (3), Donald Trump falou sobre os planos para a celebração de 250 anos da independência dos Estados Unidos, que será em 2026. No discurso, o presidente americano revelou que planeja sediar um evento grande do UFC na Casa Branca e que construiria um local dentro da sede do governo para realizar os combates do Ultimate.

— Cada um dos nossos Parques Nacionais, campos de batalha e locais históricos terão eventos especiais em homenagem aos 250 anos. E eu até acho que teremos uma luta do UFC. Vamos ter uma luta do UFC no terreno da Casa Branca. Temos muito terreno lá e vamos construir um pouco. Dana (White) vai conseguir. Dana é incrível, único. Vamos ter luta por cinturão com tipo 20-25 mil pessoas. E faremos isso como parte do 250 anos também. Teremos alguns eventos incríveis, alguns profissionais, alguns amadores. Mas a luta do UFC também será um grande evento — afirmou Trump.

Nas rede social "Instagram", Dana White, presidente do UFC, repostou o vídeo de Trump, indicando que os planos de Donald podem se tornar realidade em 2026.

Storie de Dana White sobre a declaração de Donald Trump (Foto: Reprodução/Instagram)

Entenda a relação de Donald Trump com Dana White

Dana White e Donald Trump se conheceram em 2001, quando o UFC passava por grandes problemas financeiros, sem conseguir arcar com os custos dos shows. Ao ver essa situação, Trump ajudou a empresa e abriu as portas de seus hotéis em Las Vegas para as realizações dos eventos. Desde então, Dana sempre mostrou lealdade ao empresário.

Dana White é amigo de diversos influenciadores nos Estados Unidos, que conversam com o público entre 18-45 anos. Com essa rede, Dana deu um "empurrãozinho" para que Trump aparecesse nos podcasts e transmissões ao vivo de seus colegas, principalmente Joe Rogan.

Rogan é o principal comentarista do UFC e dono do maior podcast do mundo, o "The Joe Rogan Experience". Joe sempre mostrou apoio aos Democratas, partido rival de Trump, mas após Donald participar da conversa, o apresentador se converteu e declarou apoio aos Republicanos. O que influenciou diversos jovens.

Dana White, Donald Trump, Elon Musk e Vivek Ramaswamy no UFC 309 (Foto: Kena Betancur / AFP)

Após a vitória de Trump, o presidente eleito discursou na Flórida, onde apenas o vice-presidente, James David Vance, e os familiares dos dois estavam presente. Porém, Dana White também estava no palco. Na parte final, o presidente do UFC agradeceu aos amigos e, principalmente, Joe Rogan.

Durante a campanha, Trump prometeu comparecer em um evento do UFC caso fosse eleito, e aconteceu em duas oportunidades, no UFC 309, em novembro de 2024 e no UFC 314 e 316, neste ano.

Crise americana no UFC

Após a aposentadoria de Jon Jones, em junho, o UFC não tem mais um campeão americano em atividade entre os homens pela primeira vez na história. As promessas do país seguem em desenvolvimento, mas, a maior dela, Bo Nickal, vem de derrota na última rodada para o holandês Reinier De Ridder. Além disso, pode ver a Rússia conquistar três cinturões em breve, e se tornar a nação dominante dentro da organização.

Jon Jones era campeão peso pesado do UFC (Foto: Sarah Stier/AFP)

Campeões masculinos do UFC

Peso Mosca: Alexandre Pantoja (Brasil)

Peso Galo: Merab Dvalishvili (Geórgia)

Peso Pena: Alexander Volkanovski (Austrália)

Peso Leve: Ilia Topuria (Geórgia-Espanha)

Peso Meio-médio: Jack Della Maddalena (Austrália)

Peso Médio: Dricus du Plessis (África do Sul)

Peso Meio-pesado: Magomed Ankalaev (Rússia)

Peso Pesado: Tom Aspinall (Inglaterra)

