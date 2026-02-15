Carlos Miguel vira assunto em Palmeiras x Guarani: 'Infinitamente'

Palmeiras e Guarani estão se enfrentando, na noite deste domingo (15), em jogo válido pela última rodada do Campeonato Paulista. Até aqui, melhor para o Bugre, que vence por 1 a 0 com gol de Lucca, ex-Corinthians.

O gol do time visitante na Arena Barueri saiu depois de um rebote do goleiro Carlos Miguel. O atacante só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes e abrir o placar no duelo entre Palmeiras e Guarani. O Verdão entrou com uma escalação mesclada entre titulares e reservas.

PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Botafogo x Flamengo

Europeus reagem à atuação de Thiago Silva pelo Porto: 'Qualquer outro'

Estrangeiros reagem a jogo de Raphael Veiga: 'Deu para ver em poucos minutos'

Nas redes sociais, o nome do goleiro Carlos Miguel ficou muito em alta durante o primeiro tempo de Palmeiras x Guarani. Para muitos, o goleiro falhou no gol do Bugre. Veja o lance e os comentários abaixo:

Palmeiras e Guarani se enfrentam no Paulistão (Foto: Vinicius Nunes/AgÃªncia F8/Gazeta Press) <br>

Veja gol sofrido pelo Verdão e reação dos torcedores

Escalação do Palmeiras para pegar o Guarani

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para enfrentar o Guarani na noite deste domingo (15), na Arena Barueri, pela oitava e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Com a classificação à próxima fase já garantida, a comissão técnica optou por preservar alguns titulares titulares. A dupla de zaga do Palmeiras será formada pelo capitão Gustavo Gómez e Bruno Fuchs.

Agustín Giay atuará na lateral direita, enquanto Jefté completa o sistema defensivo. O meio-campo terá Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio. No ataque, Ramón Sosa, Flaco López e Vitor Roque completam a formação alviverde.

Felipe Anderson é a principal novidade na lista de relacionados do Palmeiras. O meia treinou normalmente com o restante do elenco ao longo da semana e será opção no banco de reservas. O atacante Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita, e o volante Figueiredo, em transição física, são os desfalques desta noite.

Com isso, a escalação do Palmeiras contra o Guarani tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Flaco López e Vitor Roque.