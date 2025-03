Uma das maiores promessas do MMA brasileiro, Maurício Ruffy foi o destaque do UFC 313, realizado no último sábado (8), em Las Vegas. (EUA). O lutador da "Fighting Nerds" nocauteou King Green com um chute rodado e revelou que se inspirou em Neymar para realizar o golpe. Entenda toda a história abaixo:

O golpe foi tão histórico e brutal, que foi comparado a um dos nocautes mais clássicos do MMA, o chute rodado com o calcanhar conectado por Edson Barboza em Terry Etim no UFC Rio 2, em 2012. Ao falar as diferenças entre os dois chutes, Ruffy revelou uma inspiração em Neymar na forma como armou o lance decisivo.

- O do Edson teve uma diferença em que ele chutou na coxa e jogou de uma vez, e o meu teve uma mistura de finta que, como eu costumo falar, o Neymar até me ajudou a nocautear esse cara, porque foi baseado na finta do Neymar, o chute chegou no final e deu muito certo - declarou o peso-leve brasileiro em entrevista ao podcast "The Ariel Helwani Show" nesta segunda-feira (10).

A menção ao principal jogador da Seleção Brasileira na atualidade chamou atenção do entrevistador norte-americano, e Ruffy explicou como o atacante do Santos o inspirou.

- Não assisto tanto futebol assim, mas gosto muito de ver o Neymar jogar, porque ele é muito habilidoso. Existe um estágio da luta onde eu começo que eu conto com muita habilidade - eu na minha cabeça me torno um cara muito habilidoso. E eu vi que o Neymar faz um drible em cima do outro, e aí eu falei, "como eu vou colocar isso na luta?" E aí eu comecei a colocar finta em cima de finta antes de sair o golpe - declarou.

- E foi o que eu fiz. Nessa luta, naquele momento, eu dei o nome dessas fintas de "Neymar". Então eu finto um direto, finto um cruzado, o cara bloqueou os dois e, por último, chega o chute. Eu sempre coloco essa finta do Neymar antes dos meus golpes e, principalmente nesse golpe, casou muito bem - finalizou.

O lutador de 28 anos está no meio de uma sequência de sete vitórias, três delas no UFC, e defende um cartel de 12 vitórias e apenas uma derrota. Ruffy desafiou Beneil Dariush, nono colocado do ranking dos leves no Ultimate, após sua vitória, mas ainda não tem adversário anunciado para sua próxima luta.