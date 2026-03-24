Ex-campeão, Glover Teixeira define 'novo Alex Poatan' no UFC

Um "novo Alex Poatan" parece ter surgido em categorias mais leves que a do campeão dos meio-pesados. Em sua última luta no UFC, Kevin Vallejos nocauteou o veterano Josh Emmett ainda no primeiro round – atuação que impressionou ex-campeão Glover Teixeira. O brasileiro, então, chegou a comparar o argentino ao seu pupilo.

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Para Glover, embora venha de uma sequência negativa, Emmett sofreu menos para Ilia Topuria do que para o jovem argentino. Feito impressionante se comparados o nível apresentado pelo atual campeão dos leves dentro do octógono. Na ocasião, o norte-americano sobreviveu durante cinco rounds, apesar da derrota.

— Muleque tá muito bom, tá muito forte, o Emmett lutou com o Topuria e se saiu melhor (do que contra o Vallejos). Esse garoto direcionou a luta com uma calma que me lembrou o Poatan. Chegou com muita calma, na distância, tranquilo, muito experiente. Muleque tem muitas chances de se tornar campeão — analisou o ex-campeão do UFC.

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Kevin Vallejos nocauteou Josh Emmett no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @chino_vallejos19)

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Revanche contra Jean Silva no UFC

O responsável pela única derrota na carreira de Kevin Vallejos no MMA tem nome e sobrenome brasileiros: Jean Silva. Em busca de uma vaga no UFC, o argentino enfrentou o destaque da Fighting Nerds no Dana White's Contender Series. Com o revés, sua entrada no elenco da organização foi adiada. Ainda assim, desde então, ele embalou uma sequência de sete vitórias consecutivas.

O reencontro entre os penas seria uma boa oportunidade dos fãs acompanharem uma luta eletrizante que promete muitas emoções. Segundo Glover, inclusive, o combate valeria estar em protagonismo de algum Fight Night do UFC.

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— Ele vai dar trabalho. Eu não sei como não estão falando, mas acho que vão começar a falar de uma revanche com o Jean Silva… É uma luta que todo mundo quer ver. Esse aí é main event de Fight Night. É uma luta que promete, são os dois lutando por chance pelo título — disse Teixeira.