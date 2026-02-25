"Amigos, amigos, negócios à parte." Mesmo sob a mesma bandeira, rivalidades entre brasileiros são cada vez mais comuns no UFC. A mais recente envolve Diego Lopes e Jean Silva — e ganhou um novo capítulo após Melquizael Costa, o "Dálmata", aproveitar sua ascensão no peso-pena para provocar os dois nomes da divisão.

A declaração foi feita em entrevista ao Ag. Fight, depois da vitória dominante sobre Dan Ige no UFC Houston, no último sábado (21). Ainda no octógono, Melquizael já havia desafiado Diego, mas ampliou o alvo ao citar também Jean Silva.

— Quero o Diego Lopes em junho e torcer muito para o Jean Silva ganhar o cinturão do Volkanovski, porque eu vou bater no pai dele (Diego Lopes) em junho e, no final do ano, bato nele e pego o cinturão. Bater no pai e depois bater no filho (Jean) — disse Melquizael.

O último duelo de Lopes foi contra Volkanovki no segundo evento da temporada 2026. Na ocasião, o brasileiro acabou derrotado por decisão unânime, e o australiano se manteve como campeão. Jean Silva, por sua vez, iniciou o ano com vitória sobre Arnold Allen.

A fala de Melquizael reacende uma rivalidade que ganhou força em setembro de 2025, quando Diego e Jean protagonizaram um confronto sangrento. Na época, o atleta da Fighting Nerds acabou nocauteado no segundo round.

Jean Silva em ação contra Diego Lopes no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

Melquizael segue em ascensão

O Brasil teve 100% de aproveitamento na última edição do UFC, em Houston, e o grande destaque foi justamente Melquizael Costa. Com atuação avassaladora, ele conquistou a sexta vitória consecutiva na organização e tornou-se o primeiro lutador a nocautear o veterano Dan Ige.

Luta dominante do brasileiro

O brasileiro "apagou" o americano aos 4min56s do primeiro round, em confronto válido pelo peso-pena (até 66,2kg). Esta foi a primeira vez, em 30 lutas na carreira, que Dan Ige sofreu uma derrota por via rápida. Com o triunfo, Melquizael deve assumir a 14ª posição no ranking da categoria na próxima atualização, ocupando o lugar que pertencia ao adversário.

Faltando apenas dez segundos para o fim do assalto inicial, Melquizael conectou um chute rodado que atingiu em cheio a cabeça de Ige. Com o americano já nocauteado no solo, o brasileiro ainda desferiu alguns golpes no ground and pound até a interrupção do árbitro, selando o nocaute técnico.

Entrada no ranking do UFC

Além do bônus de US$ 100 mil (cerca de R$ 518 mil na cotação atual) pela "Performance da Noite", a vitória consolidou a nova posição de Melquizael no ranking. Na atualização mais recente, o brasileiro assumiu a 13ª colocação no peso-pena, superando justamente Dan Ige e reforçando sua entrada definitiva entre os principais nomes da categoria.

