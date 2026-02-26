Holloway exibe treino pesado para encarar Charles do Bronx no UFC 326 

O UFC 326 está chegando, e o embate entre Max Holloway e Charles do Bronx figura como um dos mais aguardados do card. Ao longo desta semana, o havaiano utilizou suas redes sociais para compartilhar uma prévia de sua preparação para encarar o brasileiro na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Nevada.

No vídeo, Holloway exibe uma rotina de treinos intensos, marcada por um alto volume de golpes e sessões exigentes de condicionamento físico. As imagens reforçam o ritmo acelerado que o lutador pretende ditar durante os cinco rounds da disputa, que coloca em jogo o cinturão 'BMF' (o título de lutador mais "durão" da organização).

Charles do Bronx relembra 1° embate contra Holloway

O primeiro combate entre Do Bronx e Holloway aconteceu no dia 23 de agosto de 2015 e não demorou muito para chegar ao fim. Ainda no primeiro round, o norte-americano conquistou a vitória por nocaute técnico em menos de dois minutos. O motivo havia sido uma lesão grave de Charles.

— Perdi os movimentos do lado esquerdo. Foi uma lesão no pescoço. Havia rumores de que eu poderia ficar paralisado. Na ambulância, os paramédicos estavam tentando colocar um acesso intravenoso no meu braço, e eu nem sentia nada porque não conseguia sentir o lado esquerdo do corpo, então fiquei com medo de que minha carreira tivesse acabado naquele momento — relembrou Do Bronx, em entrevista ao "New York Post Sports".

Mais de uma década depois, os lutadores chegam com uma bagagem muito maior no octógono, prometendo um duelo completamente diferente do primeiro encontro. Ambos alcançaram o topo do UFC nos últimos anos e se enfrentam como estrelas do MMA mundial.

Charles do Bronx e Max Holloway se enfrentam no UFC 326 (Foto: Reprodução)

