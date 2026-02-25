A derrota não foi o único problema enfrentado por Charles "do Bronx" Oliveira na última vez que entrou no octógono com Max Holloway, em 2015. Na ocasião, os lutadores ainda eram considerados promessas no UFC. Embora esteja focado na revanche, o duelo traz lembranças difíceis de uma lesão que quase encerrou a carreira do brasileiro.

O primeiro combate entre Do Bronx e Holloway aconteceu no dia 23 de agosto de 2015 e não demorou muito para chegar ao fim. Ainda no primeiro round, o norte-americano conquistou a vitória por nocaute técnico em menos de dois minutos. O motivo havia sido uma lesão grave de Charles.

— Perdi os movimentos do lado esquerdo. Foi uma lesão no pescoço. Havia rumores de que eu poderia ficar paralisado. Na ambulância, os paramédicos estavam tentando colocar um acesso intravenoso no meu braço, e eu nem sentia nada porque não conseguia sentir o lado esquerdo do corpo, então fiquei com medo de que minha carreira tivesse acabado naquele momento — relembrou Do Bronx, em entrevista ao "New York Post Sports".

Se antes os dois eram promessas, agora, a situação é completamente diferente. Ambos alcançaram o topo da organização em algum momento dos últimos 10 anos e chegam como grandes estrelas do MMA mundial para o duelo de março de 2026. Dessa vez, Charles e Max disputam o cinturão BMF na luta principal do UFC 326.

Planos dos lutadores para o UFC 326

No meio de sua preparação para o UFC 326, Charles Do Bronx mandou um recado direto e reto a Max Holloway. O brasileiro declarou que está pronto para aceitar o desafio usual do havaiano, que gosta de "ligar o helicóptero" e trocar golpes no centro do octógono no fim de suas lutas.

— Vou ser bastante honesto, muita gente achou que era trash talk ou uma piada, mas não era. Eu sou um lutador de MMA, um lutador completo. Se está na hora da trocação, vou trocar. Se for para colocar a luta para baixo, eu vou botar para baixo. A luta começa em pé, e eu confio no meu boxe e no meu muay thai. Se ele me chamar para "cair para dentro", eu vou ficar na frente dele. Vamos ver quem tem mais poder de fogo. Estou pronto — exclamou o "Leão Embaçado".

Holloway, por sua vez, declarou que o jeito mais "durão" de ganhar de alguém como Do Bronx seria finalizá-lo. Isso porque o brasileiro é tido como o maior finalizador da história do UFC e é o líder de finalizações na organização, com 17.

Charles Do Bronx enfrenta Max Holloway no UFC 326 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

