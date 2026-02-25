Morre aos 18 anos Cauã Batista, jovem talento do taekwondo

O taekwondo brasileiro está de luto. O atleta Cauã Batista Gomes de apenas 18 anos, faleceu na noite da última terça-feira (24) no Hospital Miguel Couto, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, após uma semana de internação. A causa da morte do lutador não foi revelada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Representante do estado do Rio de Janeiro na categoria até 63 kg, Cauã integrava o Soares Team desde os nove anos de idade. Sua partida acontece na véspera de um importante compromisso: ele estava confirmado para a Seletiva Aberta Nacional, marcada para esta quinta-feira (26) na Arena Carioca. Durante seu período hospitalizado, o atleta recebeu doações de sangue, mas não resistiu.

Cauã Batista representando o Brasil (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Tinha muitas pedras no meio do caminho. Henrique Marques chutou todas

Comoção na comunidade

A morte precoce gerou comoção na comunidade da modalidade. O Soares Team, equipe que o formou, divulgou uma nota oficial emocionada: "Cauã Batista Gomes, nosso aluno desde os 9 anos, formado pela Escola Soares Team, foi exemplo dentro e fora do Dojang — um atleta admirável, competidor incansável e um verdadeiro lutador da vida. Sua partida hoje deixa uma dor imensa, mas também um legado inesquecível de garra, disciplina e determinação em tudo que se propôs a fazer", lamentou o time.

continua após a publicidade

A Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) também se manifestou oficialmente em seu Instagram, destacando o potencial do jovem. "A Confederação Brasileira de Taekwondo manifesta seu mais profundo pesar pela morte do atleta Cauã Batista Gomes Este, de 18 anos. Jovem talento do taekwondo brasileiro, Cauã era conhecido pela dedicação, pelo respeito e pela paixão ao esporte, querido por todos os que tiveram a oportunidade de acompanhá-lo dentro e fora das competições", declarou a entidade.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

🤑 Aposte na vitória do seu atleta favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável