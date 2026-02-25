Borrachinha ameaça rival invicto no UFC: 'Russo gordo'

Embora seja sua estreia no meio-pesado, Paulo Costa segue com a mesma confiança de sempre antes do UFC 327. A luta está prevista para acontecer em abril deste ano, e as provocações já começaram entre o brasileiro e o russo Azamat Murzakanov. Através das redes sociais, nesta terça-feira (24), Borrachinha prometeu entrar "em guerra" contra rival.

Paulo chegou a ofender o adversário, como já é de costume em suas provocações. Horas depois, veio a resposta. Murzakanov não se intimidou com as ameaças e reagiu em tom irônico, afirmando apenas que "espera" que Borrachinha não desista de comparecer ao evento. Confira a troca abaixo:

— Suco secreto está chegando para trazer guerra para esse russo gordo — escreveu o brasileiro.

— Vamos apenas ter esperança e rezar para que você apareça — respondeu.

Borrachinha fará sua primeira luta oficial no peso meio-pesado diante de Murzakanov. Em 2021, ele chegou a lutar até 93kg contra Marvin Vettori mas a mudança se deu de última hora: o brasileiro avisou, no decorrer da semana, que não bateria o limite do peso médio e o duelo acabou sendo transferido para a categoria de cima.

Agora, terá que enfrentar um perigoso adversário. Azamat Murzakanov nunca perdeu em sua carreira no MMA e já ganhou um torneio sem limite de peso em 2019. No UFC, o russo tem seis vitórias em seis lutas e vem de triunfo sobre Aleksandar Rakic, conquistando um nocaute no primeiro assalto sobre o duro lutador sérvio.

Planos de se tornar campeão

Em entrevista ao site "MMA Fighting", André Benkei, head coach da UFC Gym Largo, novo time de Borrachinha, falou sobre a estratégia de seu pupilo. Ele também declarou que Paulo está pronto para ser campeão do mundo ''nos próximos doze meses''.

— O Borrachinha está focado em virar campeão do mundo. Ele quer ser campeão do mundo nos próximos doze meses. Este cara está desistindo de tudo para realizar isso. Não mora mais na casa dele. Sua mente está pronta para isso agora (...) Ele está com o ''olho do tigre'', então vamos lá. Ele subiu por isso. Estamos subindo para que ele possa ser campeão em duas categorias. É o que ele quer fazer. Ele me disse que não quer apenas vencer, que fazer história — declarou Benkei, que se disse impressionado com a forma física de Borrachinha.

— Ele me impressionou muito, de verdade. Nunca treinei um atleta com as reações dele. Nunca vi isso. Extremamente rápido nas respostas, sabe? O que demoraria de seis meses a um ano para eu desenvolver com outros atletas, consigo desenvolver com ele em dois ou três meses. Não fizemos um camp completo ainda porque estávamos perto da luta e não consegui chegar na fase de acelerar o atleta. E, mesmo assim, ele tinha rapidez impressionante.

Borrachinha vem de vitória sobre Kopylov no UFC 318 (Foto: Jonathan Bachman/AFP)

