Dana White comenta mudanças de Alex Poatan e Chimaev no UFC

Mudar de categoria em busca do novo cinturão se tornou algo comum no UFC nos últimos anos. Embora o modelo não seja o preferido de Dana White, o presidente da organização admite abrir exceções quando há justificativa esportiva Esse pode ser o caso de Alex Poatan, que mira um feito histórico: conquistar o terceiro título em divisões diferentes.

Desde que chegou ao Ultimate, o brasileiro acumulou capítulos marcantes. Conquistou o cinturão dos médios ao derrotar Israel Adesanya, mas perdeu o posto na revanche imediata. Na sequência, subiu para os meio-pesados, onde voltou a alcançar o topo da categoria.

Em sua última luta no UFC 320, ao recuperar o título contra Magomed Ankalaev, Poatan sinalizou o desejo de subir novamente de divisão. A mudança ainda não foi oficializada pela organização, mas Dana indicou que há abertura para discutir o pedido.

— Ele é um daqueles caras que sempre se destaca, faz o que for preciso para nós. O que quer que ele queira fazer, nós trabalharemos com ele — disse o presidente, em coletiva após o UFC Houston.

Poatan pode ir em busca de terceiro título no UFC em 2026 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)

Nem tudo são flores no UFC

Se o cenário parece favorável para o brasileiro, o mesmo não vale para Khamzat Chimaev. Atual campeão dos médios, o lutador também demonstrou interesse em subir de categoria, mesmo antes de fazer sua primeira defesa. O lutador derrotou Dricus Du Plessis pelo título em agosto de 2025, mas não voltou ao octógono desde então.

Para Dana, a prioridade é clara: defender o título antes de pensar em novos desafios. O presidente descartou, por ora, a possibilidade de mudança para a divisão até 93 kg.

— Gostaria de vê-lo defender seu título em uma categoria de peso primeiro. Gostaria de vê-lo defender seu título antes de falar em subir de categoria. Vai continuar subindo de categoria sem defender? Prefiro vê-lo defender (seu título).

Chimaev contra Du Plessis no UFC 319 (Foto: Divulgação/UFC)

