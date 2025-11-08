Normalmente, para conquistar o título mundial no UFC, é preciso superar o então campeão dentro do octógono. Quando não há a possibilidade de enfrentar o dono do cinturão linear, o Ultimate produz uma disputa entre os melhores candidatos pelo cinturão interino. Foi esse o caso de Tom Aspinall que esperou meses pela oportunidade de lutar contra Jon Jones, o que nunca aconteceu.

A expectativa para a superluta entre as duas gerações do peso-pesado esteve em alto por todo o primeiro semestre da temporada de 2025. Apesar do que esperava Aspinall, que havia conquistado e defendido o título interino, o combate contra Jones nunca saiu do papel. E o responsável pela indefinição o prório norte-americano, como admitiu durante entrevista ao podcast "No Scripts".

— Meu objetivo mais imediato é tentar entrar no card da Casa Branca. Estou dando espaço para o Dana. O Dana mudou a minha vida e a dos meus filhos. Serei eternamente grato a ele. Tínhamos um acordo verbal (para enfrentar o Aspinall) que não deu certo; nada foi finalizado. Admito minha culpa, eu errei. Do jeito que as coisas aconteceram, eu gostaria de poder vê-lo cara a cara e me desculpar para que possamos deixar o passado para trás e voltar a gerar muito dinheiro para o esporte e entreter os fãs — confessou a lenda do UFC.

O desfecho da novela entre os gigantes foi simples, mas sem a emoção aguardada pelos fãs. Com a aposentadoria de Jon Jones anunciada, Tom Aspinall foi promovido pelo UFC a campeão linear dos pesados. O duelo contra o francês Cyril Gane, no UFC 321, seria a primeira defesa "oficial" do título, mas que também não pôde ser concluído devido ao dedo nos olhos do britânico.

A aposentadoria de Bones não demorou para acabar. Assim que o UFC Casa Branca foi confirmado, o ex-campeão voltou atrás em sua decisão e deixou claro o desejo de partipar do card. Mesmo com o sucesso inegável no octógono, os problemas fora das arenas podem atrapalhar o lutador em seu objetivo.

Problemas com o UFC

A confissão não veio, meses após o ocorrido, sem um motivo principal. Pelo desfecho da última saída de Bones do UFC, somado a seu histórico de polêmicas, Dana White havia vetado a participação do norte-americano na Casa Branca. Na época, o dirigente afirmou não confiar que nenhum problema pessoal comprometa o evento, como já aconteceu antes, mesmo após o pedido de desculpas.

O dirigente lembrou, ainda, episódios do passado que abalaram a relação entre Jones e a organização. Entre eles, destacam-se o cancelamento do UFC 151 em 2012, após sua recusa em enfrentar Chael Sonnen; o acidente com fuga em 2015 que resultou na perda de cinturão; a suspensão no UFC 200 por doping; e a lesão no peitoral que adiou combate contra Stipe Miocic.

Apesar disso, Jones continua a tentar convencer Dana que estará pronto para lutar em junho de 2026. Vale destacar que o norte-americano intensificou os pedidos ao presidente, chegando a implorar, após o desafio de Alex Poatan. Desde de recuperar o cinturão dos meio-pesados, o brasileiro pediu para enfrentar Jon e escolheu o evento da Casa Branca como momento ideal.