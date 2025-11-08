Irmãos Bonfim representam o Brasil no card principal do UFC Vegas 111

Direto da capital do Brasil, no Distrito Federal, Gabriel e Ismael Bonfim chegaram ao topo do MMA mundial juntos e, por lá, se mantêm desde 2023. A parceria familiar é tanta que, além de treinarem lado a lado, o UFC os escalou para lutarem no mesmo card pela segunda vez na carreira. Assim como ocorreu na estreia conjunta, os irmãos brasileiros serão destaques do Fight Night 111, neste sábado (8), no Apex, em Las Vegas.

continua após a publicidade

➡️ UFC aciona o FBI por suspeita de manipulação de resultados; entenda

Em entrevista exclusiva ao Lance!, os irmãos contaram como funciona a rotina de treinamentos na academia Bonfim Brothers, liderada por Odair Samurai, o mais velho do clã Bonfim. Entre estratégias, treinos intensos e novos desafios, a conexão com a família aparece como o diferencial no dia a dia dos jovens lutadores.

— É sempre todo mundo junto ali, os três irmãos juntos. O Samurai como nosso professor, nosso mentor, ele que organiza tudo, tá à frente dos compromissos, de treinar a gente. Então, a gente tem essa conexão entre os três. Isso é muito bom pro nosso trabalho, na hora da luta também — destacou Gabriel.

continua após a publicidade

Mas estar entre familiares não torna a preparação mais leve. Pelo contrário, o ritmo de treino é intenso. Ismael destacou a explosão e o desempenho dos irmãos como possíveis chaves para o sucesso no UFC, embora reconheça que eles ainda não mostraram todo o potencial no octógono mais famoso do mundo.

— O dia que eu, tanto eu quanto o Gabriel, entrar ali no octógono e performar da forma que a gente performa no treino, vai ser uma coisa absurda. Porque até hoje, Gabriel com sua sinalização, eu com meu nocaute, com minhas performances, a gente não mostrou 100% do que a gente pode oferecer ali dentro do octógono — disse "Marreta.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Segundo o lutador, não é uma questão de "se" essa melhora vai acontecer, mas de "quando". Ismael confia que ainda falta amadurecimento para os irmãos Bonfim dentro do UFC para que a virada de chave aconteça. A mudança, aliás, pode estar ainda mais perto do que se imagina – inclusive neste sábado (8).

— Eu acho que tá pra acontecer. Tá pra acontecer, possa ser que aconteça nessa luta já. Tudo é fase de amadurecimento. A gente chegou agora, querendo ou não. Somos novatos ainda na UFC, eu tenho quatro lutas, o Gabriel tem seis lutas. Isso a gente vai pegando essa familiarização com o UFC, com o dia da luta ali, com lutas. Então, já tô indo pra quinta luta, o Gabriel tá indo pra sua sétima luta. Então a gente vai amadurecendo e vai vendo que não tem aquela pressão mais. A gente pode soltar o jogo, entendeu? E acredito que nessas nossas próximas lutas aí de sábado vai acontecer — analisou Ismael.

Gabriel e Ismael Bonfim antes de UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @ ismael.marreta_ufc)

Problemas antes do UFC Vegas 111

A luta de Ismael ficou em jogo após a pesagem na véspera do evento. Ao subir na balança, "Marreta" ficou com 2,3 Kg a mais do que o permitido de 70,3 Kg para a divisão do peso-leve. Do outro lado, o norte-americano Chris Padilla não teve problemas para acertar o pesa, mas aceito que o combate acontesse e receberá 25% da bolsa de atleta do brasileiro.

Pela luta principal da noite, Gabriel bateu o peso com maestria e confirmou o duelo contra o jamaicano Randy Brown, que também esteve nos limites dos meio-médios. Será a primeira vez que ambos os lutadores protagonizam um evento do UFC, mas, atualmente, apenas o brasileiro está ranqueado.