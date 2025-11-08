Enquanto alguns preferem lutar apenas uma vez por ano, Gabriel Bonfim prefere manter constância no octógono para não perder o ritmo. Neste sábado (8), o brasileiro enfrenta o jamaicano Randy Brown pela luta principal do UFC Vegas 111, no Apex, em Las Vegas (EUA). Esse combate será o terceiro de Marretinha na temporada de 2025.

Conhecido como "Marretinha", Gabriel fará sua primeira luta principal desde que ingressou na organização após ser revelado no Dana White's Contender Series em 2022. O brasileiro acumula cinco vitórias em seis aparições no octógono, sendo três delas por finalização ou nocaute. Entre seus oponentes derrotados estão Trevin Giles, Khaos Williams e Stephen Thompson.

Com apenas uma derrota no UFC, no final de 2023, Bonfim vem de boas atuação desde então com três vitórias consecutivas. O último triunfo foi o responsável por levar o brasileiro até o ranking do Ultimate.

Atualmente, Bonfim se destaca na 14ª colocação do ranking no meio-médio. Seu adversário, no entanto, não está entre os ranqueados na categoria, o que pode parecer um "passo para trás" no busca por evoluir na lista dos melhores. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o brasileiro explicou o motivo de ter aceitado enfrentar Brown.

— Ah, tem vários benefícios e um deles é lutar com o top-10 na minha próxima luta, começar o ano de 2026 bem, sabe, tendo novos desafios ali dentro do ranking. Eu aceitei essa luta com ele fora do ranking, mas por ficar ativo na categoria, ficar ativo ali. E, pô, eu queria fazer mais uma luta esse ano e eu vou fazer agora. Então aceitei por isso, mas em 2026 eu quero lutar com o top-10 ali, qualquer um deles, eu vou estar pronto — disse Marretinha.

Categoria pega fogo na reta final de 2025

Não é incomum o lutador assinar apenas um ou dois duelos com o UFC por ano. Na categoria de Bonfim, o peso meio-médio, o atual campeão Jack Della Maddalena seguiu essa estratégia em 2025. O australiano enfrentou Belal Muhammad pelo cinturão, em maio, e volta ao ringue cerca de seis meses depois, no dia 15 de novembro, quando acontece o UFC 322.

A luta de Della Maddalena será contra Islam Makhachev que chega na divisão em busca do segundo título mundial no UFC, após sair dos leves. No mesmo evento, outras dois combates entre os principais nomes do ranking: Sean Brady x Michael Morales; e Leon Edwards x Carlos Prates.

A semana seguinte ao evento numerado será marcado pela possível nova movimentação no top-10 dos meio-médios. No dia 22 de novembro, o ex-campeão Belal Muhammad enfrenta o irlandês Ian Garry, algoz de Prates, brasileiro conhecido como "The Nightmare".

UFC Vegas entre irmãos brasileiros?

Direto da capital do Brasil, no Distrito Federal, Gabriel e Ismael Bonfim chegaram ao topo do MMA mundial juntos e, por lá, se mantêm desde 2023. A parceria familiar é tanta que, além de treinarem lado a lado, o UFC os escalou para lutarem no mesmo card pela segunda vez na carreira. Assim como ocorreu na estreia conjunta, os irmãos brasileiros serão destaques do Fight Night de número 111.

Gabriel e Ismael Bonfim antes de UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @ ismael.marreta_ufc)

Ao Lance!, os irmãos contaram como funciona a rotina de treinamentos na academia Bonfim Brothers, liderada por Odair Samurai, o mais velho do clã Bonfim. Entre estratégias, treinos intensos e novos desafios, a conexão com a família aparece como o diferencial no dia a dia dos jovens lutadores.

— É sempre todo mundo junto ali, os três irmãos juntos. O Samurai como nosso professor, nosso mentor, ele que organiza tudo, tá à frente dos compromissos, de treinar a gente. Então, a gente tem essa conexão entre os três. Isso é muito bom pro nosso trabalho, na hora da luta também — destacou Gabriel.

Mas estar entre familiares não torna a preparação mais leve. Pelo contrário, o ritmo de treino é intenso. Ismael destacou a explosão e o desempenho dos irmãos como possíveis chaves para o sucesso no UFC, embora reconheça que eles ainda não mostraram todo o potencial no octógono mais famoso do mundo.