Após duas Olimpíadas, Keno Marley leva a melhor em estreia no boxe profissional
Brasileiro vence por decisão unânime em estreia no boxe profissional
- Matéria
- Mais Notícias
O nome de Keno Marley esteve em destaque nas últimas duas Olimpíadas, em Tóquio-2020 e Paris-2024, pelo seu desempenho no ringue. Apesar disso, o brasileiro ainda não havia feito sua estreia no boxe profissional – o que mudou nesta sexta-feira (19). No final, a espera compensou.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Keno foi o responsável por abrir a noite do evento que contava com Anderson Silva, Tyron Woodley, Jake Paul e Anthony Joshua no card principal. Em meio a grandes expectativas, o pugilista brasileiro dominou Diarra Davis Jr e venceu bem em sua estreia profissional, com direito a knockdown no primeiro assalto.
A vitória foi dada por decisão unânime dos juízes, com parcial tripla de 40-35, e muito comemorada por Marley nas redes sociais. Na publicação, o brasileiro abriu o jogo sobre a estreia e garantiu que essa luta foi apenas "o primeiro passo".
— A estreia no boxe profissional foi do jeito que tinha que ser: sonho realizado, desafio encarado, objetivo alcançado. Treinei em silêncio, aguentei dor e me cobrei muito todos os dias pra chegar pronto até aqui. Hoje eu provei pra mim mesmo que todo sacrifício valeu a pena, com o apoio de uma equipe que esteve comigo do começo ao fim. Levantei os braços não só pela vitória, mas por tudo que me trouxe até aqui — escreveu Keno.
Durante os anos em que defendeu o Time Brasil, Keno construiu uma trajetória marcada por resultados expressivos. O início do sucesso veio nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2018, quando conquistou a medalha de ouro. Já nas Olimpíadas, apesar de não subir ao pódio, o pugilista manteve o bom desempenho, além de garantir duas medalhas de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, e de Santiago, em 2023.
Assista aos melhores momentos do evento:
➡️ VÍDEO: Nocaute avassalador de Anthony Joshua sobre Jake Paul
➡️ VÍDEO: Aos 50 anos, Anderson Silva nocauteia Woodley e volta com tudo ao boxe
RESULTADOS
Jake Paul x Anthony Joshua
📆 Data: 19 de dezembro de 2025
🌍 Local: em Miami, nos Estados Unidos
Card Principal
Peso pesado, 8 rounds
Anthony Joshua (29-4, 26 KOs) venceu Jake Paul (12-2, 7 KOs) por nocaute no R6
Luta peso-leve júnior - unificação dos cinturões Ring/IBF/WBA/WBO, 12 rounds
Alycia Baumgardner (16-1, 7 KOs) venceu Leila Beaudoin (13-1, 2 KOs) por decisão unânime
Luta peso-cruzador, 6 rounds
Anderson Silva (4-2, 3 KOs no boxe, 34-11 no MMA) venceu Tyron Woodley (0-3 no boxe, 19-7-1 no MMA) por nocaute - R2
Luta peso-leve júnior, 6 rounds
Jahmal Harvey (2-0, 1 KO) venceu Kevin Cervantes (5-1, 5 KOs) por decisão unânime
Card Preliminar
Luta pelo título indiscutível do peso-galo, 10 rounds
Cherneka Johnson, (19-2, 8 KOs) venceu Amanda Galle (12-1-1, 1 KO) por decisão unânime
Luta pelo cinturão peso-leve WBC, 10 rounds
(C) Caroline Dubois (12-0-1, 5 KOs) venceu Camilla Panatta (8-3-1, 1 KO) por decisão unânime
Luta pelo cinturão peso-palha WBC, 10 rounds
(C) Yokasta Valle (34-3, 10 KOs) venceu Yadira Bustillos (11-2, 2 KOs) por decisão majoritária
Luta peso meio-médio, 8 rounds
Avious Griffin (18-1, 17 KOs) venceu Justin Cardona (10-2, 5 KOs) por KO - R1
Luta peso-cruzador, 4 rounds
Keno Marley (1-0) venceu Diarra Davis Jr (2-2, 1 KO) por decisão unânime
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias