Mais um brasileiro ficará marcado na história do UFC a partir deste sábado (8). Consolidado no jiu-jítsu, Max Gimenis tem estreia no Ultimate agendada para o Fight Night no Apex, em Las Vegas (EUA). Fora dos tatames, o lutador tem histórico em produções de Hollywood.

O motivo de ser escolhido para atuar no filme "The Smashing Machine" não tem a ver com suas habilidades de atuação e, sim, por sua semelhança com Mark Kerr, ex-campeão do Pride e do UFC. Segundo Gimenis, o brasileiro não conseguiu o papel, mas uma participação foi oferecida pela produção.

— Já me falaram (que pareço o Mark Kerr). Eu até fiz o teste para participar de The Smashing Machine, mas eu ia ser o Fábio Gurgel, que é careca também. No fim, não rolou. Mesmo assim, me chamaram para fazer uma participação no filme — disse Gimenis, em entrevista ao "Ag. Fight".

A descontração pode ser um diferencial de Max na categoria dos pesados, assim como Valter Walker, destacado também pelo brasileiro. É claro que o objetivo central é conquistar vitórias e se tornar um campeão no UFC, o que não o impede de aproveitar as redes sociais para entregar entretenimento.

— Eu sou um cara bem engraçado e gosto de trazer entretenimento. O pessoal que quiser me acompanhar lá no Instagram vai se divertir bastante. Quero levar essa energia também para o UFC. Vejo o Valter Walker, e ele é até bobo demais, para falar a verdade (risos). Não estou nesse nível ainda, mas é trazer alegria para essa categoria — brincou.

A mudança para o octógono aconteceu em 2022, quando Gimenis fez sua estreia no MMA profissional. Aos 32 anos, o carioca registra um cartel de seis vitórias em sete lutas disputadas. Vale destacar que todos os triunfos foram por via rápida.

Neste sábado (8), Max Gimenis enfrenta o norte-americano Josh Hokit pela divisão peso-pesado. O rival, aliás, também estará fazendo sua estreia no UFC, após uma sequência de seis lutas de invencibilidade no MMA desde 2023. O combate foi confirmado após os dois lutadores baterem o peso na pesagem na véspera do Fight Night.